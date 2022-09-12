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Avrupa'nın felaketini özetleyen billboard: Komşulara bile çağrı yapıldı

Rusya'nın Ukrayna savaşı sonrası, batının yaptırımlarına cevap olarak doğal gaz aktarımını kısıtlaması Avrupa'da enerji krizi başlattı. Ülkeler, gaz sıkıntısı yaşamamak için çeşitli kemer sıkma politikaları devreye aldı.
Avrupa'nın felaketini özetleyen billboard: Komşulara bile çağrı yapıldı

İsviçre'de de enerji krizi ile ilgili hazırlanan billboard dikkat çekti. Bilbord'da, "Komşunuz evini 19 dereceden fazla ısıtıyorsa lütfen bizi bilgilendirin. 200 frank ödül" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

İsviçre'de, kış mevsiminde enerji sorununun acil durum seviyesine gelmesi halinde tasarruf tedbirlerini uygulamayanların hapis cezasına çarptırılacağı bildirilmişti.

İsviçre'nin eski Konfederasyon Başkanı ve mevcut Ekonomi Bakanı Guy Parmelin, tasarruf tedbirlerinin polis tarafından denetlenmesi ihtimali hakkında, "Tedbirlerin kontrolü için polis her eve girmeyecek fakat seçilen bazı noktalar teftiş edilecek." ifadelerini kullanmıştı.

ALMANYA KARANLIĞA GÖMÜLDÜ

Savaş öncesi Rusya ile çok yakın enerji bağları bulunan ve enerjide Rus kaynaklarına aşırı bağımlı olan Almanya'da, enerji ve gıda alanındaki rekor fiyatlar enflasyon karşısında gelirleri eriyen hane halklarını ve artan maliyetlerle yüzleşen şirketleri zor durumda bıraktı.

Almanya'da hükümet, artan enerji fiyatlarının vatandaşlara yansımasını azaltmak için vergi mükellefi her çalışana bir defaya mahsus 300 euro ödeme yaptı.

Yüzme havuzlarının ısıtılması yasaklandı. Isı kaçağını önlemek için mağazaların kapılarını kapalı tutması zorunlu tutuldu. Geçmişte kapatılması planlanan bazı kömür santralleri yeniden faaliyete geçirildi.

FRANSA TÜKETİMİ AZALTIYOR

Fransa'da yoksul hanelere 100 euro enerji ödemesi yapıldı. Kamu binalarında ısıtma ve soğutma dereceleri düşürüldü. Yoksullara akaryakıt yardımı verildi. İş yerlerinde klimaların en düşük 26 derecede, kaloriferlerin de en yüksek 19 derecede çalıştırılması kararlaştırıldı.

Mağaza vitrinlerinin ışıkları gece 01.00'den sabah 06.00'ya kadar söndürüldü.

İNGİLTERE'DE SIKI TEDBİRLER

İngiltere'de, düşük gelirli haneler için otomatik ödemeli 400 sterlinlik enerji indirimi uygulandı. Kamu yardımı alan yoksullara 650 sterlinlik ödeme yapıldı.

Ülkenin güneydoğusunda inşa edilmesi planlanan Sizewell C nükleer santraline onay verildi. Kaya gazı çalışmalarına destek açıklaması yapıldı. Bazı kömür santrallerinin faaliyet süresi uzatıldı.

İSPANYA'DA ISINMAYA KISITLAMA

İşletmelerin klima çalıştırma sınırı 27 derece olarak belirlendi. Kış aylarında ise termostat ısısı ise en yüksek 19 derece ile sınırlandırıldı. Mağaza vitrinlerindeki ışıklar ve kamu binalarındaki aydınlatmalar saat 22.00'den itibaren kapatıldı.

İsrafı önlemek için klimalı veya ısıtmalı binaların kapılarının otomatik olarak kapanmasını sağlayan sistem kurulmasına karar verildi. Vatandaşların ve işletmelerin enerji tasarrufunda bulunması istendi.

İSVİÇRE'DE SICAK SU ÇAĞRISI

İsviçre hükümeti, kış mevsiminde yaşanabilecek enerji krizini hafifletmek için hane halkına enerji tasarrufu çağrısı yaptı.

Vatandaşlardan evlerindeki ısıtıcıları bir kademe düşük çalıştırması, sıcak su kullanımını düşürmesi ve gereksiz çalışan elektriğe bağlı cihazları kapatması istendi.

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