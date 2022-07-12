  • BIST 2.434,02
  • Altın 969.17
  • Dolar 17.3727
  • Euro 17.4303
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 27 °C
»

Avrupa'ya Türk balı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Avrupa'nın en büyük bal işleme, paketleme ve analiz merkezi Karadeniz'de." diye konuştu.
Avrupa'ya Türk balı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük bal işleme, paketleme ve analiz merkezi olan BALMER'den İngiltere'ye ihraç edilen paketlenmiş balları forkliftle tıra yükledi. Varank, tüm bal üreticilerine, Ordu'da faaliyet gösteren BALMER Arı Ürünleri Ar-Ge Merkezi'ne gelerek verilen hizmetten yararlanmaları çağrısında bulundu.

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsünce hazırlanan 10 milyon avro bütçeli "Arım Balım Peteğim Projesi" kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Avrupa Birliğinin destekleriyle kurulan BALMER Arı Ürünleri Ar-Ge Merkezi, Türk balının ihraç edilmesini sağlıyor.

Merkezi işletmek üzere BALMER AŞ'nin kurulmasıyla 2018'de hizmete giren tesiste, üreticilerden satın alınan ballar analiz edilip paketlendikten sonra Fransa, İngiltere, Hollanda ve Almanya gibi Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Bakan Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Avrupa Birliğinin ortak destekleriyle kurulan bal paketleme tesisi ve analiz laboratuvarının Avrupa ve Türkiye'nin en büyüğü olduğunu söyledi.

Dünyada balcılığın çok önemli bir sektör olduğuna işaret eden Bakan Varank, "Ordu ve havzası balın en çok üretildiği alanlardan biri. Biz bu tesisi Avrupa Birliği fonlarıyla Türkiye'nin destekleriyle ortaklaşa bir şekilde ülkemize kazandırdık." dedi.

bal.jpg

Varank, tesisin ortakları arasında Ordu Arıcılar Birliği ile Tarım ve Orman Bakanlığı gibi paydaşların bulunduğunu kaydederek, "Bu tesis Türkiye'de üretilen balların doğru şekilde analiz edilip standartlara uygun şekilde paketlenip üretim yapılmak üzere hem buradaki tüm arı üreticilerinin hem de bu işi yapan firmaların ortak kullanımı için kurulmuş bir tesis." diye konuştu.

İngilizlere bal ihracatı
Bir üreticinin İngiltere'ye ihraç edeceği balları forklift ile tıra yükleyen Varank, şunları kaydetti:

"Yola çıkacak tırı yağmur altında beraberce doldurduk. Türkiye'de üretilen ballar, burada analizi yapılıp paketlenip ve ambalajlanıp Türk markası olarak İngiltere'ye satılıyor. Her zaman ifade ediyoruz. Türkiye'yi katma değerli üretimle kalkındırmanın derdindeyiz. Bunun yolu elbette yüksek teknolojili alanlar olduğu gibi gıda sektöründe de daha katma değerli işlerle olabilir. Daha önce tenekelerle toptan şekilde satılan bir balın şu anda burada analizlerinin yapılıp paketlenmesi ve İngiltere'ye satılması Türkiye'nin bu alanda kabiliyetini göstermesi açısından önemli. İnşallah bu tesisi çok daha verimli kullanmak istiyoruz."

Bal üreticilerine çağrı
Bakan Varank, tüm bal üreticilerine çağrıda bulunarak, "Bu tesis herkesin ortak kullanımı için yapıldı. Gelin siz de bu tesisi kullanın. Gerek analiz gerek paketleme anlamında Ordu'da bu BALMER önemli ve büyük bir yatırım. Bunu Türkiye'nin hizmetine sunuyoruz." ifadesini kullandı.

İhracatçı firma Tüma Gıda Limited Şirketi Genel Müdürü Ömer Faruk Güven ise balları kendilerinin tedarik ederek BALMER'de testlerden geçirdikten sonra paketleyip yurt dışına gönderdiklerini söyledi.

Yurt dışındaki alıcı ülkelerin İngiltere, Almanya, Hollanda ve Fransa olduğunu ifade eden Güven, bu ülkelerdeki zincir marketlere Türk balını sattıklarını belirtti.

Güven, Türkiye'nin en iyi balını buradaki tesiste işlediklerini vurgulayarak, ülkeye katma değer katacak şekilde bu işi pazarlamaya çalıştıklarını, bunun için ellerini taşın altına koyduklarını sözlerine ekledi.​​​​​​

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yargıtaydan park yasağına uymayarak ölüme neden olan sürücüye ceza12 Temmuz 2022 Salı 12:02
  • Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi12 Temmuz 2022 Salı 11:17
  • Tur minibüsü devrildi: 3'ü ağır 19 yaralı12 Temmuz 2022 Salı 11:08
  • Oleksii Reznikov: 1 milyon askerle geliyoruz!12 Temmuz 2022 Salı 11:06
  • Komedi filmi 'Güven Bana'nın çekimleri başladı12 Temmuz 2022 Salı 11:00
  • Suriye'nin kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi12 Temmuz 2022 Salı 10:49
  • Avustralya'dan Pasifik ülkelerine birlik çağrısı12 Temmuz 2022 Salı 10:40
  • Sri Lanka'da ana muhalefet lideri Sajith Premadasa devlet başkanlığı için yarışacak12 Temmuz 2022 Salı 10:38
  • TBMM Başkanı Şentop, Bayrampaşa'daki Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anıtı'nı ziyaret etti12 Temmuz 2022 Salı 10:29
  • Sınır dışı edilecek 260 Afganistan uyruklu, Edirne'den İstanbul'a gönderildi12 Temmuz 2022 Salı 10:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti