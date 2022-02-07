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Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Bakırköy'de silahla öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak'ta Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince cinayete ilişkin çalışmalarda 7 zanlı daha yakalandı, gözaltına alınanların sayısı 17'ye yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 zanlı, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Olayda kullanılan tabanca kayalıklarda bulundu
Şüphelilerin ifadeleri ve soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalarda cinayette kullanılan silahın Bakırköy'deki Yeşilköy sahilinde bulunan kayalıklarda gizlendiği bilgisini alan polis çalışma başlattı.

Dedektör yardımıyla kayalıklarda yapılan aramalarda beyaz poşetin içinde bir tabanca bulundu.

Balistik incelemede bu tabancanın olayda kullanıldığı belirlendi.

Olay
Aralarında alacak meselesi bulunan iki grup, 27 Ocak gecesi Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranda görüşmek üzere bir araya gelmiş, çıkan tartışmada silahla ateş açılmıştı.

Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öğrenilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü Murat B. silahla vurulmuştu. Ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu, hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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