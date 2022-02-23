Avukatı yere yatırıp başına silah dayadı, 7 yıl hapis aldı, tahliye edildi

İzmir'de, avukatı da darbedip yaralayan tutuklu sanık H.H.A., 7 yıl 2 ay hapse çarptırıldı. Heyet, ceza miktarı ile tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak tahliye kararı verdi.

Avukat Ege Ogeday Burduroğlu, geçen yıl 23 Nisan'da Bayraklı ilçesi, Adalet Mahallesi'ndeki E.H.'ye ait ofisin boşaltılması için bildirim yaptı. Avukat Burduroğlu, icra memuru Hatice Çakaloğlu ile geçen 15 Haziran'da da eşyaları boşaltılan ofisin kapı kilidinin değiştirilmesi için iş merkezine geldi. Çilingir Erdal Kızılaslan, iş merkezinin asma kilitlerden birini açtı. Kızılaslan, diğerini de açmaya çalışırken iş merkezinde dernek adı altında işletilen spor salonunun yöneticisi H.H.A. otomobiliyle geldi. H.H.A., kendi iş yeri için gelindiğini düşünerek, belinden çıkardığı tabancasını çıkardı ve üzerine yürüdüğü Kızılaslan'ın başına dayadı.

'SİZ BURAYA NİYE GELDİNİZ'

Kızılaslan'ın "Ben çilingirim ağabey" sözleri üzerine bu kez silahını icra memuru Çakaloğlu'na doğrutan H.H.A. "Dosyaya gerekli evrakları sunmadım mı, siz buraya neden geldiniz" diyerek bağırdı. Çakaloğlu, kendisinin konuyla ilgili bilgisinin olmadığını ve avukatla görüşmesi gerektiğini söyledi. H.H.A. silahını bu defa Avukat Burduroğlu'na çevirip yere yatmasını istedi, daha sonra da tekmeleyip, darbetti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, H.H.A.'yı gözaltına aldı. H.H.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

H.H.A. hakkında İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kamu görevlilerini öldürmeye teşebbüs' ve 'yargı görevini yapan kişilere karşı silahla görevi yaptırmamak için direnme suçunu aynı anda birden fazla katılana karşı işlenmesi' suçlarından dava açıldı. Davanın 2'nci duruşması 18 Şubat'ta görüldü.

2 AYRI SUÇTAN CEZA TALEBİ

Duruşmaya tutuklu sanık H.H.A., avukatı Abdi Yaşar ile katıldı. Duruşmada davacılar Ege Ogeday Burduroğlu ve Hatice Çakaloğlu ile avukatları Ayşe Rümeysa Karayıldırım, İbrahim Erikli ve Ezgi Çerezci de yer aldı. Tarafların dinlenmesinin ardından savcı duruşmada mütalaasını verip, H.H.A.'nın avukat Burduroğlu ve icra memuru Çakaloğlu'na karşı eylemleri nedeniyle 'yargı görevini yapan kişilere karşı silahla görevi yaptırmamak için direnme suçunu aynı anda birden fazla katılana karşı zincirleme olarak işlemesi' ve çilingir Kızılaslan'ı 'silahla tehdit' suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Savcı, mütalaasında sanık hakkında 'hürriyeti yoksun kılma' suçundan karar verilmesine ise yer olmadığını vurgulayarak, adli emanetteki suç aleti tabancanın müsaderesini talep etti. Savcı mütalaasında ayrıca suçun niteliği, hükmedilmesi muhtemel ceza, sanığın tutuklu kaldığı süre, serbest kalması halinde kaçması, saklanması, kaçma şüphesi uyandıran olguların mevcut olması ve adli kontrol tedbirlerinin yetersizliği nedeniyle H.H.A.'nın tutukluluk halinin devamını istedi.

'EMEKLİ ASKERİM, ÖZÜR DİLERİM'

Sanık H.H.A. ise yaşanan olayda hataya düştüğünü belirterek, "Emekli bir askerim, huzurunuzda özür diliyorum" dedi. Mahkeme heyeti, H.H.A.'ya 'yargı görevi yapan kişilere karşı görevini yaptırmamak için direnme' suçunda 3 yıl hapis cezası verdi. Daha sonra bu suçun silahla işlenmesi nedeniyle cezasını yarı oranında arttırarak 4,5 yıla yükseltti. Ardından da suçun birden fazla kişiye karşı işlenmesi nedeniyle bu cezasını da 4'te 1 oranında arttırıp verilen 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasını iyi hal indirimi ile 4 yıl 8 ay 7 güne düşürdü. Mahkeme heyeti, sanığa, Kızılaslan'ı 'silahla tehdit' suçundan da ayrıca 2,5 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, toplam 7 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası alan H.H.A.'nın ceza miktarı ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alıp, tahliyesine karar vererek, duruşmayı bitirdi.

ndeminin sonuna geldik

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, geçen hafta Omicron varyantına yakalandığını ve çok hafif geçirdiğini belirtip, "Hem çocuklar hem de ailemiz gripten de daha hafif olarak hastalığı atlatmış olduk. Artık pandemi gerçekten bitti, diyebiliriz. Tabi ki başka virüsler, pandemiler dünyada görülebilir ama koronavirüs anlamında artık pandeminin sonuna geldik" dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaşçı, geçen hafta Omicron varyantı ile enfekte olduğunu belirterek, "2 doz aşılıydım, 2 yılda hiç hasta olmamıştım. Hem çocuklar hem de ailemiz gripten de daha hafif olarak hastalığı atlatmış olduk. Tabi ki destek tedavileri, vitaminler aldık; ama özellikle aşılarımızın olması bu hastalığı bize çok hafif atlattırdı. Artık pandemi gerçekten bitti, diyebiliriz. Tabi ki başka virüsler, pandemiler dünyada görülebilir. İklim değişikliği, globalleşen dünyada 3 yılda, 5 yılda bir farklı pandemiler görülebilir ama koronavirüs anlamında artık pandeminin sonuna geldik. Vaka sayılarımız da haftalık olarak kat kat düşmeye başlayacaktır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız üzücü olarak sabit sayılı biraz daha devam edebilir" dedi.

'AŞILIYSA MASKE TAKMASINA GEREK YOK'

Doç. Dr. Savaşçı, Omicron’un etkisi ile pandemide son noktaya gelindiğine vurgu yaparak, "İngiltere ve ABD’yi takip ettiğimiz için özellikle tam aşılıların mart ayından itibaren sadece toplu ulaşım araçlarında ve hastalık belirtileri gösterenler dışında maske takılmasına gerek kalmayacağını düşünüyorum. Sadece hapşıran, öksüren, ateş belirtisi olanların maske takarak, etrafa bulaştırıcılığın önlenmesi lazım. Onun dışında vatandaşlarımız aşılıysa maske takmasına gerek yok. 2 yılda herkes nerede, ne yapacağını öğrenmiş oldu. Dolayısıyla artık daha bilinçliyiz. Omicron'da şunu gördük; özellikle aşılılarda gerçekten akciğer tutulumu olmadan, gripten de daha hafif belirtilerle seyrediyor. Dolayısıyla toplumsal huzuru kaçıracak derecede kısıtlamalara gitmenin şu an için anlamı yok. Aşılı ise ve bağışıklık sistemini baskılayacak ilaç kullanmıyor ve 65 yaş üzeri değilse maske takmasına gerek yok, onlar yine kendilerini korumaya devam edecekler" diye konuştu.

Doç. Dr. Savaşçı: Pandeminin sonuna geldik

'MARTTA KORONAVİRÜS GÜNDEMİMİZDEN ÇIKACAK'

Doç. Dr. Savaşçı, koronavirüs belirtileri taşıyan kişilerin toplu alanlara girmeden maskeli olarak dışarı çıkmalarında sorun olmayacağını belirterek, "Tabi kişileri maskeli gördükleri kişiler ile temas kurmamaları gerekiyor. Burada aslında kişisel önlemler bilinçli şekilde ön plana çıkması lazım. Yoksa biz hayatımız boyunca maske takıp aşı yaptıramayız, böyle bir dünya düzeni yok. Sosyal, ekonomik, eğitim anlamında bu kadar kısıtlamayı dünya hayatı kaldırmaz. Özellikle 65 yaş üstünde kronik hastalığı olanlar, bağışıklık sistemini baskılayacak ilaç kullananlar, kış döneminde genel anlamda kapalı alana girdiklerinde, ulaşımda mutlaka maske takması gerekiyor. Bunu Uzak Doğu yıllardır uyguladı. Herhangi bir belirti gösteren kişi kendini evde izole ederek desteklemesi lazım, vücut da zaten o dönemde kendini dinlendirmek istiyor. Dikkat edersek aslında toplumsal bulaşmayı da önleyeceğiz" dedi.

'ÇOĞU KISITLAMA KALKACAK’

Doç. Dr. Savaşçı, aşısız olanların maske takıp takmayacağına ilişkin ise "Aşısı olmayan kişilerin kendisini çok iyi koruması lazım, toplu alanlara girmemesi, maskesini hiç çıkarmaması lazım. Aşılı insan bu hastalığı çok hafif belirtiler ile geçireceği için normal iş hayatına, sosyal hayatına dönmesinde bir mahsur yok artık. Ülkemizde de martın başında çoğu kısıtlama maske kısıtlaması, dolaşım, seyahat, eğlence, gösteri, eğitim, iş hayatı birçok alanda bütün kısıtlamaların kalkması gerekiyor. Dolayısıyla mart ayında maskesiz olarak sokakta, bahçede parkta, AVM’de dolaşabiliriz" diye konuştu.