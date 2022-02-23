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Avukattan polis merkezi bahçesinde dayak iddiası

AVUKAT Tamer Yılmaz, ifade vermek için gittiği polis merkezinin bahçesinde, şikayetçilerin saldırısına uğradı. Burnunun kırıldığını belirten Yılmaz saldırganlardan şikayetçi oldu.
Avukattan polis merkezi bahçesinde dayak iddiası

Edinilen bilgiye göre Avukat Tamer Yılmaz, Fatih'teki ofisinde G.K ve V.K. adlı kardeşlerle tartışma yaşadı. İki kardeşin, Yılmaz'dan bir dava için babalarından istediği 15 bin liralık avukatlık ücretinden vazgeçmesini istediği öğrenildi.

Yılmaz'ın bunu reddetmesi üzerine tartışma çıktı. Tehdit ve hareketle ofisten kovulduklarını öne süren kardeşler polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis tarafından ifade için çağrılan avukat Tamer Yılmaz, Şehit Tevfik Fikret Erciyes Polis Merkezi'nin bahçesinde iki kardeşin saldırısına uğradı. Dövülen avukatın yüzü kanlar içinde kalırken kavgayı polisler ayırdı.

"MASKELİ OLDUKLARI İÇİN TANIMADIM"

Yaşadığı olayı anlatan Avukat Tamer Yılmaz, "Saat 12.30'da Fatih'te ofisimde otururken iki şahıs geldi. Kapıyı açan kişi bendim. Gelen kişilerin hal ve hareketlerinden şüphelendim, ofise almadım. Zorla girmeye çalıştılar, ben de kapıyı kapattım. Şahıslar gidip Şehit Tevfik Fikret Erciyes Polis Merkezi'ne suçlu oldukları halde bizim hakkımızda şikâyetçi olmuşlar. Devriye ekibinden iki polisin ofisine geldi. Kendilerine avukat olduğumu, soruşturma izninin alınmasını gerektiğini söyledim. Polisler ifade vermem gerektiğini söylediler. İki çalışanım ve üst kat komşumla beraber Şehit Tevfik Fikret Erciyes Polis Merkezi'ne geldik. İçeri girdiğimiz esnada ben bu şahısları ilk defa görüyorum. Maskeli oldukları için tanımadım. Bu kişiler karakolun bahçesindeki boş alana geçerken, polis memurlarının gözü önünde beni bu hale getirdiler. Polis merkezinin bahçesinde oldu. Ben bu hale gelene kadar hiçbir polis memuru müdahale etmedi. Avukat arkadaşlarımın gelmesinden dolayı olay büyüdü ve göz altına alındılar. Şahıslardan şikâyetçi oldum" dedi.

Avukat arkadaşına destek vermek için gelen Avukat Hasan Kılıç da, "Biz bunları sürekli yaşıyoruz. Meslektaşımız darp edildi, biz yanına ulaştık. Hastaneye gittik ve raporlar alındı. Avukat arkadaşımızla birlikte delillerin toparlanmasını istedik ve şahıslardan şikâyetçi olduk" dedi.

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