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Avustralya, 14 Rus devlet teşebbüsüne yaptırım uygulayacak

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, Ukrayna ile savaşan Rusya'nın stratejik ve ekonomik öneme sahip 14 devlet teşebbüsüne mali yaptırımlar uygulayacaklarını bildirdi.
Avustralya, 14 Rus devlet teşebbüsüne yaptırım uygulayacak

Dışişleri Bakanlığının resmi internet sayfasından yazılı açıklamada bulunan Bakan Payne, yaptırım uygulanacak 14 kurum arasında, Kamaz, Sevmash, Rus Demiryolları ve United Shipbuilding gibi Kremlin için önemli kurumların yer aldığını duyurdu.

Avustralya hükümeti olarak uyguladıkları yaptırımlarla Ukrayna ile savaşan Rusya’nın ekonomisini güçlendirme kapasitesini engellediklerini dile getiren Bakan Payne, ‘‘Rus hükümeti için bu önemli gelir kaynaklarıyla yapılacak anlaşmaları engelleyerek Rusya üzerindeki baskıyı artırıyor ve Putin'in savaşını finanse etme kabiliyetini azaltıyoruz.’’ değerlendirmesinde bulundu.

Avustralya hükümetinin, Ukrayna'nın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve Ukrayna halkına destek vermeye devam edeceğini vurgulayan Payne, ‘‘Rusya'yı askeri güçlerini Ukrayna'dan derhal geri çekmeye çağırıyoruz.’’ ifadesini kullandı.

Avustralya, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın başlamasından bu yana başta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun aile üyeleri, her iki ülkeden üst düzey yöneticiler ve Rus oligarklar olmak üzere 600'e yakın kişiye yaptırım uyguluyor.

Rusya Merkez Bankasının uluslararası rezervlerini ve yatırımlarını zayıflatacak şekilde kısıtlayıcı önlemleri de uygulamaya koyan Avustralya, Rus bankalarının SWIFT kodlarını küresel ödeme mesajlaşma sisteminden çıkararak Rusya ekonomisine ciddi maliyetler getirmeyi hedeflemişti.

Avustralya hükümeti, Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya bugüne kadar toplam 181 milyon Avustralya doları (137,6 milyon Amerikan doları) tutarında askeri ve insani yardımda bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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