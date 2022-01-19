  • BIST 1.979,77
  • Altın 786.23616
  • Dolar 13.6025
  • Euro 15.4154
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 4 °C
  • Konya -6 °C
»

Avustralya Açık'ta Barty ve Nadal, set vermeden üçüncü turda

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Avustralyalı Ashleigh Barty ile tek erkeklerde 6 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal üçüncü tura yükseldi.
Avustralya Açık'ta Barty ve Nadal, set vermeden üçüncü turda

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvaya üçüncü gün sabah seansı maçlarıyla devam edildi.

Kariyerinin 21. grand slam şampiyonluğunu kovalayan 35 yaşındaki Nadal, ikinci turda elemelerden gelen dünya 126 numarası Alman Yannick Hanfmann ile karşılaştı. Rakibini 6-2, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenen İspanyol sporcu tur atladı.

Nadal, üçüncü turda Karen Khachanov-Benjamin Bonzi eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

7 numaralı seribaşı İtalyan Matteo Berrettini, özel davetle mücadele eden ABD'li Stefan Kozlov'u 6-1, 4-6, 6-4 ve 6-1'lik setlerle turnuva dışında bıraktı.

Barty zorlanmadan üçüncü turda
Kariyerinin ilk Avustralya Açık şampiyonluğu için mücadele eden tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Avustralyalı Ashleigh Barty, dünya 142 numarası İtalyan Lucia Bronzetti'yi 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup etti.

Oynadığı iki maçta rakiplerine sadece üç oyun veren Barty, üçüncü turda bir başka İtalyan sporcu 30 numaralı seribaşı Camila Giorgi ile karşılaşacak.

8 numaralı seribaşı İspanyol Paula Badosa, İtalyan Martina Trevisan'ı 6-0 ve 6-3, 2012 ve 2013 Avustralya Açık şampiyonu Belaruslu Victoria Azarenka, İsviçreli Jil Teichmann'ı 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yendi.

15 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina üçüncü sette rakibinin çekilmesiyle, 2017 Fransa Açık şampiyonu Letonyalı Jelena Ostapenko da ABD'li Alison Riske'yi 4-6, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek üçüncü tura isimlerini yazdırdı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İtalya Kupası'nda Juventus ve Lazio çeyrek finale yükseldi19 Ocak 2022 Çarşamba 09:36
  • Pınar Karşıyaka play-in son maçında Lenovo Tenerife'ye konuk olacak19 Ocak 2022 Çarşamba 09:19
  • İtalya Kupası'nda Juventus ve Lazio çeyrek finale yükseldi19 Ocak 2022 Çarşamba 09:18
  • Trabzonspor'da Covid-19'a yakalanan Koita idmana çıkmadı18 Ocak 2022 Salı 16:46
  • İsmail Kartal: Şampiyonluk şansımız devam ediyor18 Ocak 2022 Salı 16:16
  • Trabzonspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı18 Ocak 2022 Salı 14:39
  • TFF'den 'Ahmet Çalık Sezonu' kararı!18 Ocak 2022 Salı 13:41
  • Milli karateci Emre Vefa Göktaş'ın asıl hedefi gönülleri kazanmak18 Ocak 2022 Salı 12:55
  • Voleybolda hedef 2024 Paris Olimpiyatları'na kadın ve erkek takımlarıyla gitmek18 Ocak 2022 Salı 11:19
  • Medipol Başakşehir yarın Yukatel Kayserispor'a konuk olacak18 Ocak 2022 Salı 10:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti