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Avustralya Açık'ta Iga Swiatek ile Danielle Collins yarı finale çıktı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda Polonyalı Iga Swiatek ile ABD'li Danielle Collins yarı finale adlarını yazdırdı.
Avustralya Açık'ta Iga Swiatek ile Danielle Collins yarı finale çıktı

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 10. gün sabah seansında, tek kadınlarda iki çeyrek final müsabakası yapıldı.

2020 Fransa Açık şampiyonu 7 numaralı seribaşı Iga Swiatek, 3 saat 1 dakika süren mücadelenin ardından Estonyalı Kaia Kanepi'yi 4-6, 7-6 ve 6-3'lük setlerle yenerek son 4 tenisçi arasına kaldı.

Turnuvanın 27 numaralı seribaşı tenisçisi ABD'li Danielle Collins ise dünya 61 numarası Fransız Alize Cornet'i 7-5 ve 6-1'lik setlerin ardından 2-0'lık skorla geçti.

2019'un ardından ikinci kez bu turnuvada yarı finale yükselen Collins, bu turda Swiatek'le karşılaşacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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