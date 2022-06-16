  • BIST 2.530,60
  • Altın 1018.153
  • Dolar 17.2937
  • Euro 17.9961
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 20 °C
»

Avustralya Grand Prix'si 2035 yılına kadar F1 takviminde

Formula 1 ile Avustralya Grand Prix'si arasında 10 yıllık yeni sözleşme imzalandı.
Avustralya Grand Prix'si 2035 yılına kadar F1 takviminde

Formula 1'in internet sitesinde yer alan açıklamada, Avustralya Grand Prix'sinin 2025 yılında sona erecek yarış sözleşmesinin 2035 yılına kadar uzatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Formula 2 ve Formula 3 yarışlarının da gelecek yıldan itibaren hafta sonu programına dahil olacağı belirtildi.

Bu yıl 8-10 Nisan tarihlerinde yapılan Avustralya Grand Prix'si için yaklaşık 420 bin sporsever Albert Park'ı ziyaret etmiş ve bu rakam ülkede bir hafta sonu etkinliğine en büyük katılım olarak tarihe geçmişti.

Albert Park, 1996 yılından bu yana Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'ne yenilgiyle başladı16 Haziran 2022 Perşembe 09:54
  • A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'ne yenilgiyle başladı16 Haziran 2022 Perşembe 09:23
  • Galatasaray Kulübünde şubelerdeki görev dağılımı belli oldu16 Haziran 2022 Perşembe 09:23
  • Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması belli oldu16 Haziran 2022 Perşembe 09:22
  • Temsilcilerimizin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde rakipleri belli oldu15 Haziran 2022 Çarşamba 15:05
  • Beşiktaş, Romain Saiss ile görüşmelere başladı15 Haziran 2022 Çarşamba 14:03
  • Fenerbahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi Dinamo Kiev!15 Haziran 2022 Çarşamba 13:48
  • Şampiyon ALG Spor, Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuracak15 Haziran 2022 Çarşamba 11:59
  • Kayserispor'dan KADES'e destek15 Haziran 2022 Çarşamba 10:56
  • A Milli Kadın Voleybol Takımı Brezilya ile karşılaşacak15 Haziran 2022 Çarşamba 10:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti