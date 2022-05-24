  • BIST 2.383,58
  • Altın 960.065
  • Dolar 16.0762
  • Euro 17.2431
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 16 °C
»

Avustralya, Quad 2023 zirvesine ev sahipliği yapacak

Avustralya Başbakanı Antony Albanese, 2023 Quad Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacaklarını açıkladı.
Avustralya, Quad 2023 zirvesine ev sahipliği yapacak

Hafta sonu kazandığı seçimler sonrası yemin ederek görevine başlayan Avustralya Başbakanı Albanese, ilk yurt dışı ziyareti kapsamında Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunuyor.

Japon mevkidaşı Kişida Fumio'nun ev sahipliğinde düzenlenen Quad Liderler Zirvesi'ne katılan Başbakan Albanese, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Kişida, ABD Başkanı Joe Biden ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile fotoğrafını paylaşan Albanese, zirvede liderlerle buluşmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

"Quad'a ve serbest, açık, dirençli bir Hint-Pasifik'e yönelik ortak kararlılığımızı teyit ettik." ifadesini kullanan Albanese, 2023'te Quad zirvesine ev sahipliği yapmayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

4 ülkeden oluşan Quad liderlerinin ilk yüz yüze toplantısı Eylül 2021'de Biden'ın ev sahipliğinde Washington'da düzenlenmişti.

"Demokrasi yayı"
Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QSD) ya da "Quad" olarak bilinen ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya arasında 2007’de başlatılan diyalog forumu, 2017'de "dörtlü ittifak" haline dönüştürülmüştü.

Çin'e karşı gayriresmi stratejik forum şeklinde bilinen ve "Asya'daki demokrasi yayı" olarak nitelendirilen ittifak, kısmen düzenli toplantılar yapıyor ve bilgi alışverişinde bulunuyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de24 Mayıs 2022 Salı 09:41
  • Muhsin Yazıcıoğlu için 2 helikopter kiralanmış24 Mayıs 2022 Salı 09:38
  • Vatandaşların ihbarı üzerine bahçede 4 av tüfeği bulundu24 Mayıs 2022 Salı 09:37
  • Avustralya, Quad 2023 zirvesine ev sahipliği yapacak24 Mayıs 2022 Salı 09:26
  • Meksika'da bir otele düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi öldü24 Mayıs 2022 Salı 09:24
  • Brüksel'de 'Türk Mutfağı Haftası' etkinliği düzenlendi24 Mayıs 2022 Salı 09:23
  • Türkiye ve dünya gündemi24 Mayıs 2022 Salı 09:23
  • FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 21 gözaltı kararı24 Mayıs 2022 Salı 09:22
  • Ankara merkezli 16 ilde FETÖ soruşturmaları kapsamında 53 gözaltı kararı verildi24 Mayıs 2022 Salı 09:21
  • İzmir merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu24 Mayıs 2022 Salı 09:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti