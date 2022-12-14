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Avustralya’da Alzheimer tedavisi için yeni bir teknoloji kullanılacak

Avustralya’da bulunan Queensland Üniversitesi Alzheimer hastalarının tedavilerinde kullanmak amacıyla klinik deneylerini başlattı.
Avustralya’da Alzheimer tedavisi için yeni bir teknoloji kullanılacak

Avustralya Queensland Üniversitesi Beyin Enstitüsü’nde, alzheimer hastalığı yaşayan vatandaşların tedavisinde kullanılması amacıyla yeni bir teknoloji geliştirildi. Queensland Üniversitesi’nin internet sitesinde açıklanan bilgilere dâhilinde, Beyin Enstitüsü'nde yapılan çalışmayla Alzheimer hastalarının tedavisi için yeni bir teknoloji kullanılmaya başlandığı öğrenildi.

Klinik deneylerine başlanan çalışma için, Enstitüde geliştirilen UltraThera adlı yeni bir ultrason cihazının testinin yapıldığı açıklandı. Çalışma ekibinin, cihazla nöromodülasyon etkisi elde ederek Alzheimer hastalarının beynindeki sinir aktivitesini ve genel beyin fonksiyonunu değiştirmeyi hedefledikleri bilgisi verildi.

Yapılan bu işlem sayesinde, Alzheimer hastalığının bazı semptomlarının iyileştirmesinin düşünüldüğü ifade edildi.

İNSANLAR ÜZERİNDE DENENMEYE BAŞLANDI 

Enstitü Profesörü Jürgen Götz, tedavi yönteminin insanlar üzerinde denenmeye başladığını söyledi sözlerine şöyle devam etti: "Güvenlik denemesi bittikten sonra tedavinin tesirleri üzerine denemelere başlayacağız.”

Götz, yaklaşık 12 hastayı kapsayan denemelerde ilk 4 hastaya iki haftada bir 4 kere tedavi uygulanacağını aktardı. Aynı zamanda Götz, ilk hastanın ilk dört tedaviyi gördüğünü ve hastanın sağlıklı göründüğünü aktardı.

Götz, Alzheimer için henüz etkili bir tedavi yönteminin olmadığına dikkat çekereke, “Bu nedenle gelecekte hastalığı ultrasonla tedavi edebilme potansiyeli son derece faydalı" şeklinde konuştu. Götz,  uygulanan çalışmanın 2015 yılında yayımlanan ultrasonun hafıza fonksiyonlarını geri getirebileceğine dair öncü bir araştırmanın takibini sürdürdüklerini açıkladı.

gazeteilksayfa.com

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