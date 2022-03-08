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Avustralya’daki sellerde can kaybı 19'a yükseldi

Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin başkenti Sydney’de sel sularına kapılan iki kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla, yaklaşık 10 gündür etkili olan sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 19’a yükseldi.
Avustralya’daki sellerde can kaybı 19'a yükseldi

Avustralya'nın Queensland ve NSW eyaletlerinin çeşitli bölgelerinde meydana gelen ve kasabaların, evlerin, arazilerin, yolların, çiftliklerin sel suları altında kalmasına neden olan rekor seviyedeki yağışlar etkisini sürdürüyor.

İkinci haftasına giren yoğun yağışlardan kaynaklanan sellerde, NSW’nin başkenti Sydney’de sel sularına kapılan ve ana oğul oldukları açıklanan iki kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, sellerin başladığı günden bu yana yaşanan can kaybı 19’a çıktı.

On binlerce evin sular altında kaldığı ve yüzbinlerce kişinin etkilendiği iki eyalette yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin çoğunun, su basan evlerde veya su basmış yolları geçmeye çalışan araçlarda öldüğü bildirildi.

Bu yüzden acil seviş ekipleri vatandaşlara, yapılan tahliye uyarılarını vaktinde dikkate almalarını ve sel sularıyla kaplı yolları kullanmamaları çağrısında bulunuyor.

Seller 1555 kilometreden fazla mesafede etkili oldu
Avustralya Meteoroloji Bürosu (BOM), Queensland eyaletinden Victoria eyalet sınırına kadar yaklaşık 10 günde, 1.555 kilometreden fazla bir mesafede sel meydana geldiğini açıkladı.

Önümüzdeki 24 saat içinde Sydney genelinde 120 mm'ye kadar yağmur yağacağını ve çarşamba günü geç saatlerde yağışların dineceğini tahmin eden BOM, Sydney için önümüzdeki iki günün zorlu geçeceği uyarısında bulundu.

Sydney’de sellerin sürüklediği araçlardan 100 kişi kurtarıldı
Eyalet Acil Durum Hizmetleri (SES) Komiser Carlene York, son 24 saat içinde 2 bin 500'den fazla yardım çağrısı yapıldığını ve sel sularında araçlarıyla sürüklenen 100 kişinin kurtarıldığını söyledi.

Halkı tahliye çağrılarını ciddiye almaları konusunda uyaran York, “Bu olayın bir benzeri geçmiş tarihimizde yok. Direktiflerimiz ve uyarılarımızı dinleyin, çünkü malınız daha önce etkilenmemiş olsa bile bu kez etkilenebilir." ifadelerini kullandı.

York, tahliye yardımının gerekli olması durumunda yaklaşık 200 Avustralya Savunma Kuvvetleri askerinin, Sydney metropol bölgesi için beklemede olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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