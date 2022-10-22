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Ayasofya Camii'nde hafta sonu yoğunluğu

AYASOFYA Camii bugün yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.
Ayasofya Camii'nde hafta sonu yoğunluğu

Ayasofya Camii'nde bugün ziyaretçi akını yaşandı. Öğle saatlerinden itibaren, Ayasofya Camii'ni ziyaret etmek isteyen yerli ve yabancı turistler, uzun kuyruklar oluşturdu. Ayasofya Camii'nin giriş kapısından başlayan sıra, Ayasofya Meydanı'nın sonuna kadar devam etti. Ziyarete gelenler yaklaşık 20 dakika sıra beklediklerini dile getirdi. Öte yandan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'a ağustos ayında 1 milyon 665 bin 983 yabancı turist giriş yaptı. 2021 yılının ağustos ayında bu rakam 1 milyon 2 bin 722 yabancı ziyaretçiydi. 2022 yılının ağustos ayında İstanbul'u 140 bin 376 Rus turist ziyaret etti. Rus turistleri 2. sırada 124 bin 793 Alman ziyaretçi takip etti. 
 

"20 DAKİKADIR SIRA BEKLİYORUM" 

İzmir'den gelen Ümit Becerikli "20 dakikadır sıra bekliyorum. Yerebatan Sarnıcı'ndan çıktık, Ayasofya Camii'ni de görelim dedik. Cami olması ve ücretsiz girebilmemiz iyi oldu. Buradaki yoğunluk çok güzel. İlgi olduğu için çok güzel. Tabii beklemek zor. Turistler de çok fazla var. Ülkemle gurur duyuyorum" dedi.  

Alman turist Noah Block "Gerçekten burası çok kalabalık. 15 dakika önce sıraya girdik. Daha önce Sultanahmet Camii'ni ziyaret etmiştim, Ayasofya'yı görmek istedim. Şimdi de burayı ziyaret etmek istiyoruz" diye konuştu.

"BİRKAÇ SAATTE OLSA BEKLERİZ"

Çorum'dan gelen Metin Kaşar "Yoğun bir kalabalık var. Sıra gelir mi gelmez mi onu da bilemiyoruz, bekleyeceğiz. Umarım Ayasofya Camii'ni göreceğiz. 20 dakikadır sıradayız, Çorum'dan kafile olarak geldik. Saat hiç önemli değil. Önemli olan Ayasofya Camii'ni görmek" dedi. Necip Güler ise "Ayasofya gezisi bizim için çok önemli bir gezi. Aşağı yukarı 20 dakikadır buradayız ama birkaç saat de olsa bekleriz" diye konuştu.

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