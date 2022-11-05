  • BIST 4.216,98
  • Altın 1003.611
  • Dolar 18.5655
  • Euro 18.4607
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 4 °C
» »

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin FPV dron görüntüleri büyülüyor

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin FPV dron görüntüleri büyülüyor
Sanat ve mimarlık tarihi bakımından dünya çapında bir şaheser kabul edilen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin FPV dron ile çekilen görüntüleri, izleyenleri tarih yolculuğuna çıkarırken, eşsiz görselliğiyle de büyülüyor.
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
İmamın tayini çıkınca 740 nüfuslu köyde farklı soyadıyla yaşayan kimse kalmadı
İmamın tayini çıkınca 740 nüfuslu köyde farklı soyadıyla yaşayan kimse kalmadı
Trabzon'a özgü 'zerdava' ve 'Tonya finosu' ırklarının gen haritası çıkarılıyor
Trabzon'a özgü 'zerdava' ve 'Tonya finosu' ırklarının gen haritası çıkarılıyor
Tesadüfen bulunan taşlar 1700 yıllık tarım takvimini ortaya çıkardı
Tesadüfen bulunan taşlar 1700 yıllık tarım takvimini ortaya çıkardı
Armatür Derneği Başkanı, Sanayici Gökhan Turhan, dünyanın en büyük tarihi mutfak eşyası müzelerinden birini Silivri Selimpaşa'da bulunan fabrikasında açtı.
Armatür Derneği Başkanı, Sanayici Gökhan Turhan, dünyanın en büyük tarihi mutfak eşyası müzelerinden birini Silivri Selimpaşa'da bulunan fabrikasında açtı.
Ata ağaçlarında yetiştirilen "Karamürsel Samanlı zeytini" tescil yolunda
Ata ağaçlarında yetiştirilen "Karamürsel Samanlı zeytini" tescil yolunda
Mehmetçiğin ikmal ve iaşesinin temini için yol açma çalışmaları sürüyor
Mehmetçiğin ikmal ve iaşesinin temini için yol açma çalışmaları sürüyor
Son Eklenen Videolar
MSB'den Cumhuriyetin 99'uncu yılına özel video
MSB'den Cumhuriyetin 99'uncu yılına özel video
Kızılay Metro istasyonun da sema gösterisi
Kızılay Metro istasyonun da sema gösterisi
Ankara'da Yozgat Tanıtım Günleri devam ediyor
Ankara'da Yozgat Tanıtım Günleri devam ediyor
Togg'un üretileceği kampüsün resmi açılışı için geri sayım başladı
Togg'un üretileceği kampüsün resmi açılışı için geri sayım başladı
Kızılay Metrosu'nda klarnet sesi yankılanıyor
Kızılay Metrosu'nda klarnet sesi yankılanıyor
Mamak camileri yenileniyor
Mamak camileri yenileniyor
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti