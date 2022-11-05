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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin FPV dron görüntüleri büyülüyor
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin FPV dron görüntüleri büyülüyor
Sanat ve mimarlık tarihi bakımından dünya çapında bir şaheser kabul edilen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin FPV dron ile çekilen görüntüleri, izleyenleri tarih yolculuğuna çıkarırken, eşsiz görselliğiyle de büyülüyor.
05 Kasım 2022 Cumartesi 07:00
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.