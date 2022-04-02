Anasayfa
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Arşiv
Sitene Ekle
Anasayfam Yap
BIST
2.251,68
Altın
908.69
Dolar
14.6815
Euro
16.2076
Ankara
18 °C
İstanbul
15 °C
İzmir
19 °C
Konya
15 °C
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İçişleri Bakanı Soylu ilk sahurunu polis ve bekçilerle yaptı
İstanbul'da lodos etkili oluyor
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
TRT Genel Müdürü Sobacı: TRT Türk yurt dışında yaşayan kardeşlerimizin sesi olacaktır
Türkiye, Yemen'de ilan edilen geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladı
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı
İstanbul Sarıyer'de yangın! 3 binaya sıçradı! İtfaiye aracı alev aldı
Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Plan yapacaklar dikkat
Türkiye ve dünya gündemi
Çanakkale ve Bursa'daki orman yangınları söndürüldü
Malatya çevre yolunun birinci kısmı açılıyor
Ak Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, çarpıcı bir özeleştiri: "Ankara'yı sahipsiz bıraktık"
Özgür Köy Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi hizmete açıldı
Değiştirme tamir et
GÜNCEL
ÖZEL HABER
İLÇE HABERLERİ
SPOR
SİYASET
EĞİTİM HABERLERİ
SAĞLIK
POLİS - ADLİYE
YAŞAM
KİM KİMDİR?
DİĞER »
EKONOMİ
1
2
3
4
5
VİDEO GALERİ
»
Güncel
»
Ayasofya-i Kebir Camii'nde 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı
Ayasofya-i Kebir Camii'nde 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı
Ayasofya-i Kebir Camii'nde 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı
02 Nisan 2022 Cumartesi 10:34
Yorumlar
0
Facebook Yorumları
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu
Türkiye'nin yeni seyir füzesi "Çakır"
Kampüste köpek saldırısına uğradı
Maltepe D-100'de kazada makas iddiası: 6 yaralı
Tapuda rüşvet alan memura suçüstü
İğneada açıklarında mayın tespit edildi
Son Eklenen Videolar
Asker konvoyunda kurşun yağdırdılar
Araç almak için geldiği Ankara'da öldürüldü
Akkuyu NGS'nin öngörülen takvimde devreye alınması planlanıyor
Küçükçekmece'de taciz iddiasına dayak
Esenler'de özel yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli gözaltına alındı
Kilis'te, seyir halindeki otomobil alev aldı
Kategoriler
Siyaset
ÖZEL
Spor
Güncel
Hayat
İslam
FOTO GALERİ
Atatürk'ün Büyük Nutuk'u okuduğu 'Riyaset Divanı' orijinal dokusuna kavu
Balıkçılar, mayın mağduru oldu
Karda off-road heyecanı
Geleceğin mühendisleri, Aziz Sancar Kampüsü'ndeki BİLSEM'de yetişiyor
1
2
3
4
5
6
7
8
ÇOK OKUNANLAR
Gölbaşı'nda ihtiyaç sahiplerine Ramazan ayı boyunca gıda paketi dağıtılacak
Pursaklar’da fidanlar toprakla buluştu
Başkent Marketlerde Ramazan ayında uygun fiyata kuşbaşı ve kıyma satışı yapılacak
Yenimahalle'de 9 ayrı noktada kütüphane hizmeti
Künye
|
İletişim
|
Ziyaretçi Defteri
|
Sık Kullanılanlara Ekle
Tüm Hakları Saklıdır © 2012
Gazete İlk Sayfa
| İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel :
(312) 311 53 73
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.