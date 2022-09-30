Ayasofya-i Kebir Camii'nin yeni baş imamı Prof. Dr. Mehmet Emin Ay oldu

Sesi, hitabeti ve Taleal Bedru Aleyna albümüyle gönülleri kazanan Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde imam-hatip olarak görev yapacak.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne yeni baş imam atandı. Edinilen bilgiye göre Prof. Dr. Ay, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bugünden itibaren cuma ve cumartesi günleri için camide görevlendirildi.

Ay, camide, cuma günleri cuma, ikindi, akşam, yatsı ile cumartesi günü sabah namazını kıldıracak.

BİR YILLIK GÖREVLENDİRİLDİ

Daha önce Bursa Müftülüğü görevinde de bulunan Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Ay'ın, Ayasofya'da bir yıllık görevlendirildiği öğrenildi.

MEHMET EMİN AY KİMDİR, EN ÜNLÜ İLAHİLERİ NELER?

1 Nisan 1963 tarihinde Van’da doğdu. Van İmam-Hatip Lisesi’ni 1980 yılında, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni 1984 yılı Haziran döneminde birincilikle bitirdi. Mezuniyet sonrası açılan sınavlarda başarılı olarak, aynı fakülteye 8 Ekim 1984’te Din Eğitimi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1986 yılında Yüksek Lisansını, 1992 yılında ise Doktorasını tamamladı. 1993 yılında askerlik görevini yerine getirdi. 1995 yılında Doçent, 2001 yılında ise Profesör oldu.

15 Aralık 2011 ve 16 Şubat 2013 tarihinde iki kez Bursa Müftüsü olarak atandı. Branşıyla ilgili yayınlanmış 11 kitabı vardır.

1986 yılından itibaren TRT ve diğer özel televizyon ve radyo kanallarında hazırladığı programları yayınlandı. 1998 yılında ise yerel bir televizyon kanalında bir ay boyunca yayınlanan “ Ramazan Özel Programı”nın yapımcılık görevini bir meslektaşıyla birlikte yerine getirdi.