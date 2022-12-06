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Aybimaş ne, ne iş yapıyor, hangi ilde, kaç şubesi var, sahibi kim, Ramazan Ayanoğlu kimdir, nereli?

MHP lideri Bahçeli’ye cevabıyla gündem olan BİM CEO’su Aykaç'a tepkiler sürüyor. Aybimaş yetkilisi Ramazan Ayanoğlu “Kırıkkale'deki BİM'leri kapattıracağız" dedi. Peki Aybimaş ne iş yapıyor, kaç şubesi var, hangi ilde, sahibi kim, Ramazan Ayanoğlu kimdir?
Aybimaş ne, ne iş yapıyor, hangi ilde, kaç şubesi var, sahibi kim, Ramazan Ayanoğlu kimdir, nereli?

Zincir marketler gündemdeki yerini korurken, BİM Ceo’su Galip Aykaç’ın MHP lideri Bahçeli’ye verdiği cevaba sert tepkiler gelmeye devam ediyor. 

BAHÇELİ’NİN AÇIKLAMASI

İlk olarak MHP lideri Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında "Sürekli zam yapan zincir marketlerin, FETÖ ile irtibat ve ilişkisinin titizlikle araştırılmalıdır" açıklamasında bulundu.   

AYKAÇ’TAN CEVAP

BİM CEO’su Galip Aykaç’tan sert bir cevap geldi. Aykaç “FETÖ'yle bizi tehdit eden parti liderlerine söyleyeceklerimiz var. Bu ülkenin güzel insanları sizlerin yalanlarına hiçbir şekilde itibar etmediler. Bu süreçte o bahsedilen zincir marketleri diye altını çizerek söylenen üç harfliler diye bizleri farklı yere koyan ve bunları koymaya çalışan ve Müslüman olduğunu iddia eden bu insanlara söyleyeceklerimiz var. Lütfen aynaya baksınlar. Kendilerini göreceklerdir. Bunların hepsinde bir art niyet vardır. Bir algı yönetimi vardır. Bunlara tüketicimiz hiçbir zaman karşılık vermemiştir” dedi. 

KAVUNCU’DAN SERT TEPKİ

Bunun üzerine Aykaç özellikle ülkücülerin hedefi olmaya başladı.  Türkiye ekmek üreticileri Federasyonu Genel Başkanı Murat Kavuncu “Lan sen kimsin! 2 gündür çılgına döndük... Yavrum... Seni o avanelerinle beraber, mağazalarınla beraber alır, aldığın yere sokarız. Tüm BİM mağazalarındaki ekmeğini keserim senin" açıklamasında bulundu. 

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BİR SETR TEPKİ DE AYBİMAŞ’TAN 

BİM yetkilisi Aykaç’a sert bir tepki de daha önce Alaattin Çakıcı'nın ziyaretiyle gündeme gelen Aybimaş yetkilisinden geldi. Aybimaş Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Ayanoğlu, "BİM'in CEO'su denen Cino, Kırıkkale'deki BİM'leri kapattıracağız. Hem kardeşlerimiz hem bizler hadlerini bildireceğiz" dedi.

Bu çıkış üzerine internette Aybimaş ne, ne iş yapıyor, hangi ilde, kaç şubesi var, sahibi kim, Ramazan Ayanoğlu kimdir, nereli şeklindeki sorulara cevap aranmaya başladı. 

AYBİMAŞ MARKET ZİNCİRİ

Aybimaş, Kırıkkale’de faaliyet gösteren bir market zinciridir. 1982 yılında Ahmet Ayan tarafından kurulmuştur. İlk yıllar Ayanoğlu Bakkal adıyla faaliyet göstermiştir. Ayanoğlu kardeşler, 2014 yılı itibariyle kurumsallaşma yönünde ilk adımı atarak şubeleşmeye başlamışlardır. İlk olarak Kırıkkale Bahşılı’da merkez şube olarak kurulan Aybimaş Marketler Zinciri, daha sonraları Kırıkkale merkezde de şubeler açarak atılıma başlamıştır. Aybimaş daha sonraki yıllarda Ankara’da da şubeler açmıştır.  Geçtiğimiz yıllarda Kırıkkale’de Altunbilekler AVM ile Makro AVM’yi bünyesine katmıştır. Kırıkkale merkezli Ayanoğlu Şirketler Grubu, sadece market sektöründe değil, Kız Öğrenci Apartı da işletmektedir. 

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AYANOĞLU ŞİRKETLER GRUBU

Bugün Ayanoğlu şirketler grubu Kırıkkale merkezli bir şirketler grubudur. Ayanoğlu Şirketler Grubunun en önemli markalarından biridir; Aybimaş. Ayanoğlu Şirketler grubunun Gölet Kebap Restorant, Aydüsa Düğün Salonu, Aykız Kız Öğrenci Apartı gibi sektörlerde faaliyet gösteren üç farklı markası daha vardır.

ÇAKICI ZİYARETİ 

Asıl ismi Ramazan Ayanoğlu olan genç işadamı daha önce de Alaattin Çakıcı’nın ziyaretiyle gündeme gelmişti. Ramazan Ayanoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada şunları söylemişti: “Değerli büyüğüümüz Alaattin Çakıcı’nın Kırıkkale ziyareti bizleri onurlandırdı ve bu özel günde başta Sayın Alaattin Çakıcı’yı ve bizleri yalnız bırakmayan tüm eş dost olmak üzere Kırıkkale halkına ve Ülkücü camiamıza sonsuz teşekkür ediyorum”.

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BURDUR'DA AFİŞLİ TEPKİ

Bu arada, BİM'e bir tavır da Burdur'dan geldi. Burdur'da Tefenni Belediyesi BİM Genel Müdürü’nün açıklamalarının ardından tepki olarak market önündeki reklam panosuna MHP lideri Devlet Bahçeli'nin zincir marketlerle ilgili yaptığı açıklamanın yazılı olduğu afişi astırdı.

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www.gazeteilksayfa.com

 

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