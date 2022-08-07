AYBÜ YERLEŞKESİNDE AT BİNME KEYFİ

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Çubuk Yerleşkesini ziyaret etti. AYBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı ile bir araya gelen Başkan Murat Köse üniversite yerleşkesinde yer alan at binme alanını da gezdi.

2018 yılında hizmete giren AYBÜ At Binme alanında bulunan atlarla yakından ilgilenen Başkan Murat Köse, binmeyi de ihmal etmedi. Ata büyük bir ustalıkla binen Başkan Murat Köse, “Yıldırım Beyazıt Üniversitemiz gerçekten ürettiği, faaliyete geçirdiği projeleriyle bir üniversiteden daha fazlası” diye konuştu.

‘HER ZAMAN DESTEKÇİSİYİZ’

Akademik personel, öğrenciler ve ailelerinin yararlandığı at biniciliğinden dışarıdan da ücretli olarak katılım sağlanabiliyor. AYBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı , “Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’yi yerleşkemizde ağırlamak bizim için mutluluk. AYBÜ olarak sadece eğitim anlamında değil, öğrencilerimizin sosyal faaliyetlerinde de her zaman destekçisiyiz” dedi.

