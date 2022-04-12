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Aydın Çine Hacıpaşalar’da icradan satılık 30 dönüm zeytinlik

Aydın ilçesi Çine’nin Hacıpaşalar Mahallesi Dinecik Mevkii’nde 30 bin 646 metre kare zeytinlik sahibinin borcu nedeniyle icra yoluyla satılıyor. Çine Hacıpaşalar’da icradan satılık 30 dönüm zeytinliğin muhammen bedeli 215.000 TL.
Aydın Çine Hacıpaşalar’da icradan satılık 30 dönüm zeytinlik

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Aydın ilçesi Çine’nin Hacıpaşalar Mahallesi Dinecik Mevkii’nde 30 bin 646 metre kare zeytinlik sahibinin borcu nedeniyle icra yoluyla satılıyor. 

Çine Hacıpaşalar’da icradan satılık 30 dönüm zeytinliğin muhammen bedeli 215.000 TL. 

Birinci satış tarihi ise 24.05.2022.

Çine Hacıpaşalar’da icradan satılık zeytinlik ilanının detayları için TIKLAYIN

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