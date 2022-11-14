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Aydın Didim’de TŞOF’tan kiralık dinlenme tesisi

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu TŞOF, mülkiyeti kendisine ait Aydın Didim’deki eğitim ve dinlenme tesisini ihale ile 10 yıllığına kiraya verecek.
Aydın Didim’de TŞOF’tan kiralık dinlenme tesisi

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu TŞOF, mülkiyetindeki eğitim ve dinlenme tesisini ihale ile kiraya verecek.

TŞOF’tan kiralık dinlenme tesisi Aydın’ın Didim ilçesi Altınkum mevkiinde bulunuyor.

İhale şartnamesinde tesisin aylık en az 197.000,00 TL muhammen bedelle 10 yıllığına kiraya verileceği ifade ediliyor. 

İlanın detayları için TIKLAYIN. 

tsof-kiralik-dinlenme-tesisi.jpg

 

www.gazeteilksayfa.com


 

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