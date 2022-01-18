  • BIST 1.984,12
  • Altın 783.75126
  • Dolar 13.5486
  • Euro 15.3422
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 1 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya -4 °C
»

Aydın merkezli 4 ilde zeytinyağında 'prim' yolsuzluğu operasyonu: 58 gözaltı

AYDIN merkezli 4 ilde polis ekiplerince, zeytinyağında 'prim' yolsuzluğu yapıldığı iddiasıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 58 şüpheli gözaltına alındı.
Aydın merkezli 4 ilde zeytinyağında 'prim' yolsuzluğu operasyonu: 58 gözaltı

Aydın Söke'de faaliyette olan zeytinyağı sıkım fabrikalarında, iddiaya göre, üreticilerden elde edilen miktar ile kesilen faturalara yansıyan miktar arasında fark olduğu ihbarı üzerine devletten daha fazla zeytinyağı primi almak için üretimin üzerinde zeytinyağı sıkım faturası kestirildiği belirlendi. Bunun üzerine Söke Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve Söke Kaçakçılık, Mali ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kırsal Bağarası Mahallesi ve çevresinde bulunan fabrikalardaki kayıtları incelemeye aldı.

Yapılan incelemelerde sıkımı yapılan zeytinlerin çok fazla üzerine sıkım yapılmış gibi fatura kesilip prim dosyalarına eklendiğini belirleyen polis, soruşturmayı derinleştirdi.

Bunun üzerine dikkat çeken dosyaları inceleyen ekipler, devletten daha fazla prim adı altında destek alınması amacıyla birçok dosyada usulsüzlük yapıldığını tespit etti.

4 İLDE OPERASYON 58 GÖZALTI

Aydın Kaçakçılık, Mali ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri Aydın, İzmir, Antalya ve İstanbul'da belirlenen adreslere sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 58 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ederken, çok sayıda üretici de ifade için emniyete çağrıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kayseri merkezli 3 ilde cep telefonu kaçakçılarına operasyon: 11 gözaltı18 Ocak 2022 Salı 18:41
  • Boğduğu eşini boş araziye gömdü, suçunu 3 yıl sonra itiraf etti18 Ocak 2022 Salı 16:48
  • Niğde’de doktora yumrukla saldırı iddiası18 Ocak 2022 Salı 16:48
  • Trafikte tehlikeli yolculuk yapan kamyonet sürücüsüne ceza kesildi18 Ocak 2022 Salı 16:45
  • Yalnız yaşadığı evinde öldürülmüş olarak bulundu17 Ocak 2022 Pazartesi 21:06
  • Boşanma aşamasındaki 2 çocuk annesi eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü17 Ocak 2022 Pazartesi 20:10
  • Gaziosmanpaşa'da yol verme kavgasında tartıştığı kişiyi öldürdü17 Ocak 2022 Pazartesi 19:14
  • Temizlik görevlisine yumruklu saldırı güvenlik kamerasında17 Ocak 2022 Pazartesi 19:13
  • Çanakkale'de 26 tüfek ve sahte içki ele geçirildi17 Ocak 2022 Pazartesi 18:15
  • İzmir'de sahte parayla telefon satın alan şüpheliler yakalandı17 Ocak 2022 Pazartesi 17:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti