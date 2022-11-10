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Aydın'da 133 öğrenci makarnadan zehirlendi

AYDIN'ın 4 ilçesinde, 1 Kasım tarihinde, taşımalı sistemle eğitim gören 133 öğrenci ile Eşin Grup Nazilli Belediyespor'un altyapısında oynayan 45 sporcu, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu.
Aydın'da 133 öğrenci makarnadan zehirlendi

Aydın'ın Çine, İncirliova, Efeler ve Köşk ilçelerinde taşımalı sistemle eğitim gören toplam 4 bin 500 ilkokul ve ortaokul öğrencisine bir firma tarafından günlük yemek dağıtılırken, 1 Kasım'da öğlen getirilen çorba, makarna ve köfteden yiyen öğrencilerden Çine'de 112, Köşk'te 11 ve Efeler'de ise 10'u, evlerine gittikten sonra rahatsızlanarak gece hastanelik oldu.

Aynı gün Eşin Grup Nazilli Belediyespor'un altyapısında futbol oynayan 13-18 yaş arasındaki 45 sporcu da kulüp tarafından verilen yemeğin ardından hastanelik oldu.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un talimatıyla Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, her iki olayda da yemeklerden incelenmek üzere numune alırken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

ÖĞRENCİLER DE SPORCULAR DA MAKARNADAN ZEHİRLENMİŞ

Yemeklerden alınan numunelerin incelenmesinin ardından öğrenci ve sporcuların yaşadığı gıda zehirlenmesinin nedeninin makarna olduğu ortaya çıktı. Aydın Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz Efeler, Çine ve Köşk ilçelerindeki değişik okullarda 1 Kasım tarihinde meydana gelen gıda zehirlenmesi sonrası 3 adet yemek numunesi alınmış, yapılan analiz sonucunda makarnada olumsuzluk tespit edilmiştir. Bahse konu makarnada, hazırlama ve dağıtım sonrası, bekleme süresinin uzaması nedeniyle olumsuzluk oluştuğu değerlendirilmektedir. Konu uzmanları tarafından işletmenin üretim ve dağıtım prosesleri incelenerek gerekli idari tedbirlerin alınması sağlanmıştır. Konu ile adli ve idari süreç devam etmektedir" edildi.

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