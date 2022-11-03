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Aydın'da 28 mahallede karantina kararı: 'Mavi dil' hastalığı paniği...

Aydın'ın Efeler ilçesinde hayvanlarda görülen "mavi dil hastalığı" nedeniyle 28 mahalle karantina altına alındı. Aşılama çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgedeki önlemler de kaldırılacak.
Aydın'da 28 mahallede karantina kararı: 'Mavi dil' hastalığı paniği...

Efeler ilçesindeki Baltaköy Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir işletmedeki küçükbaş hayvanlarda, "mavi dil hastalığı" tespit edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hastalığın bulaşıcı olması nedeniyle yaklaşık 10 kilometrelik alanda karantina uygulaması başlatıldı.

HAYVAN GİRİŞ ÇIKIŞLARI YASAKLANDI

Bu kapsamda Baltaköy, Armutlu, Bademli, Böcek, Çayyüzü, Çeştepe, Çiftlikköy, Doğan, Gölhisar, Ilıcabaşı, Işıklı, İmamköy, Kadıköy, Kocagür, Kozalaklı, Mesudiye, Ovaeymir, Pınardere, Savrandere, Serçeköy, Sıralılar, Şahnalı, Tepecik, Tepeköy, Yağcılar, Yeniköy ve Yılmazköy’e hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı.

Ayrıca Çeştepe Mahallesi’nde bulunan "Efeler Belediyesi Hayvan Pazarı" da kapatıldı.

AŞILAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce bölgede aşılama çalışması başlatıldığı, çalışmaların tamamlanmasının ardından önlemlerin kaldırılacağı öğrenildi.

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