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Aydın'da 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 9 tutuklama

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, iki aile arasında geçmişe dayalı husumet nedeniyle çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı. Adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 2'si kadın 9 şüpheli tutuklandı.
Aydın'da 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 9 tutuklama

Olay, 16 Ocak Pazar günü saat 17.30 sıralarında Cuma Mahallesi 203 sokakta meydana geldi. İki aile arasında geçmişe dayalı husumet nedeniyle başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu saçmaların isabet ettiği 8 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu olay daha büyümeden önlendi. Yaralanan 8 kişi ise sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve Aydın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda kullanıldığı öne sürülen 2 pompalı tüfek, 1 av tüfeği, 5 tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

2'Sİ KADIN 9 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturmayı derinleştiren Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aynı gün ve bir gün sonra yaptığı çalışmayla 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler 4 gün süren sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi. 15 şüpheliden 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kalırken aralarında 2'si kadın olan A.G., B.G., E.G., M.B., C.A.G., M.B., M.B., A.R.G. ve M.B. ise görevli memura mukavemet ve ateşli silahla kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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