Aydın'da, kırılan vinç aparatı ile kamyon arasında sıkışan işçi öldü

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, elektrik direklerini yenileme çalışması sırasında kırılan vinç aparatı ile kamyon arasında sıkışan işçi Ekrem Yılmaz (55), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Yeniköy Mahallesinde meydana geldi. Bir elektik firmasının eskiyen elektrik direklerini değiştirme çalışması sırasında vincin aparatı kırıldı. Kırılan aparat, o sırada işçi olarak çalışan Ekrem Yılmaz’ın üzerine düştü. Yılmaz, vinç aparatı ile kamyon arasında sıkıştı. Diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ekrem Yılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili şirket yetkilisi R.A. ve elektrik mühendisi O.D., ifadeleri alınmak üzere jandarma merkezine götürüldü. Hayatını kaybeden Ekrem Yılmaz’ın cesedi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.