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Aydın'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kadın yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısında yaralanan 63 yaşındaki kadın tedavi altına alındı. Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Çeltikçi Mahallesi'nde evine giden Sabriye Erdem, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.
Aydın'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kadın yaralandı

Çevreden durumu fark eden vatandaşlar, kadını köpeklerin saldırısından kurtardı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadın 112 Acil Servis ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine götürüldü.

Hastanede tedavisi devam eden Erdem'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

AA muhabirine açıklama yapan Erdem, "Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızı izlemeye gittik Aydın'a. Onu seyrettikten sonra eve döndük. Eve doğru gelirken iki tane köpek önüme geçti. Köpek birden göğsümün üstüne atlayarak hem kolumu ısırdı hem de köpekle beraber yere düştüm. Ondan sonra hiç kalkamadım. Apartmanda gören 3 adam bir bayan geldiler kolumu köpeğin ağzından çıkardılar. Fakat ne yaptıysam yerimden kalkamadım. Ambulans çağırdılar ve beni hastaneye getirdiler." ifadelerini kullandı.

Kendisinin yerinde bir çocuğun da olabilme ihtimaline dikkati çeken Erdem, "Orada diğer insanlar olmasaydı parçalardı o köpekler. Ben gerçekten çok kötü olmuştum. Allah kimsenin başına böyle bir saldırı vermesin." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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