Aydın'da yılın son deve güreşi binlerce kişi tarafından izlendi
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Ilıcabaşı Güreş Alanı'ndaki geleneksel deve güreşleri yapıldı. Havanın güzel olmasıyla birlikte yoğun katılım gösteren güreş severler, pehlivan develerin mücadelelerini izlerken diğer yandan da piknik yaptı.
Aydın'da 180 devenin katılımıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından yılın son deve güreşi yapıldı. Geleneksel Aydın Deve Güreşi Festivali'ni güzel havanın da etkisiyle binlerce kişi izledi.
27 Aralık 2021 Pazartesi 09:55
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