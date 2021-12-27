Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Ilıcabaşı Güreş Alanı'ndaki geleneksel deve güreşleri yapıldı. Havanın güzel olmasıyla birlikte yoğun katılım gösteren güreş severler, pehlivan develerin mücadelelerini izlerken diğer yandan da piknik yaptı.