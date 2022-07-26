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Aydın'daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Aydın'ın Söke ilçesinde dün başlayan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.
Aydın'daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Argavlı Mahallesi'nin üst kesimindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale devam ediyor.

Havanın aydınlanmasıyla çok sayıda helikopter ve yangın söndürme uçağı bölgeye geldi.

Yangına hava araçlarının yanı sıra karadan Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AA muhabirine, yangının kısmen kontrol altına alındığını söyleyebileceklerini belirtti.

Aksoy, "Bir iki noktada ekiplerin çalışması devam ediyor. 11 uçak, 18 helikopter, karadan da çok sayıda ekibin müdahalesi devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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