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Aydınlatma direğine çarpan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti; kaza anı kamerada

Aydınlatma direğine çarpan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti; kaza anı kamerada
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonet aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle camdan yola fırlayan sürücü Fatih Pekacar (42) hayatını kaybetti. Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa istikametine giden Fatih Pekacar yönetimindeki 10 YS 103 plakalı kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulan araç, karayolunun ortasındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü camdan yola fırladı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü hayatını kaybettiğini belirlendi. Kaza haberini alarak olay yerine gelen sürücünün yakınları, Pekacar'ın hayatını kaybettiğini öğrenince gözyaşlarına boğuldu. Sürücünün cansız bedeni, incelemelerin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KAZA SANİYE SANİYE KAMERADA

Öte yandan, kamyonetin aydınlatma direğine çarptığı kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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