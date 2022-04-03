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Aydınlılar sahura 'Davulcu Teyze' ile uyanıyor

Aydınlılar sahura 'Davulcu Teyze' ile uyanıyor
Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Portakal Özen (67), 10 yıldır ramazan davulu çalıp, maniler söyleyerek Aydınlıları sahura kaldırıyor. Mahallenin 'Davulcu Teyze' dediği Özen, sağ olduğu sürece ramazan davulu çalmaya devam edeceğini söyledi.

Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi Portakal Özen'in 10 yıl önce oğlu, bir suçtan kısa bir süre cezaevine girdi. Eşi de 35 yıl önce ölen Özen, pazar yerinde tekstil ürünleri satmanın yanı sıra ramazan ayında da aile ekonomisine katkı sağlayabilmek için davul çalmaya başladı. 10 yıldır her ramazan ayıda sokakları maniler söyleyerek gezen Özen, mahalle sakinlerinin 'Davulcu Teyze'si oldu. Gecenin karanlığında yaklaşık 3 saat davul çalarak mani okuyan Portakal Özen, pandemi nedeniyle 2 yıl ara verdiği ramazan davulu çalma işine bu yıl yeniden başladı. İlerleyen yaşına rağmen eline aldığı tokmağı, omzuna aldığı davula vurarak ilk sahurda sokak sokak dolaşarak, "Kalkar mısın, kalkar mısın/ Şu kapıdan bakar mısın/ Davulcu geldi kapınıza/ Bahşişleri atar mısın/ Davulumun yediği tura/ Çok yoruldum vura da vura/ Ramazan geldi mübarek ola/ Bayramınız kutlu ola” diyerek maniler okudu."

Portakal Özen, "Her ramazanda 3 saat davul çalıp, maniler söyleyerek geziyorum. Ezan okunmaya saatlerine kadar davul çalıyorum. Sağ olduğum sürece de ramazanda davul çalmaya devam edeceğim" dedi.

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