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Ayhancan Güven, FIA 2022 Sürücü Sınıflandırması'nda 'Altın Sürücü' statüsüne yükseldi

Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Uluslararası Otomobil Federasyonunun (FIA) 2022 Sürücü Sınıflandırması'nda "Altın Sürücü"(Gold Driver) statüsüne yükseldi.
Ayhancan Güven, FIA 2022 Sürücü Sınıflandırması'nda 'Altın Sürücü' statüsüne yükseldi

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki ay-yıldızlı pilot, FIA Dünya Motorsporları Konseyi tarafından belirlenen listede bu statüye sahip ilk Türk sürücü oldu.

2017 TOSFED Şampiyonlar Şampiyonası'nı kazanması sonrası Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TOSFED'in desteğiyle yurt dışına açılan Ayhancan Güven, 2018 yılından buyana katıldığı Porsche Cup Avrupa serilerinde başarılı bir grafik sergiledi.

2018-2021 yılları arasında farklı takımlar ile farklı serileri takip eden genç sürücü, yer aldığı 9 kulvarda 4 şampiyonluk, 3 ikincilik, 2 üçüncülük elde edip, tüm organizasyonları podyumda bitirmeyi başardı.

2019 senesinde Porsche fabrikası tarafından genç sürücü programına seçilen Ayhancan Güven, 2022 sezonu ile birlikte markanın da resmi kadrosuna dahil edildi.

TOSFED ayrıca, Red Bull sporcusu milli pilota başarılarının devamını diledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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