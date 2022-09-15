Ayı, kampçıların yiyeceklerini yedi

ULUDAĞ'da Sarıalan bölgesine inen ayı ağaca tırmanıp, kampçıların ipte asılı olan yiyeceklerini, poşetleri delip, yere dökerek yedi. O anlar, kampçılar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.