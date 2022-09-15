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Ayı, kampçıların yiyeceklerini yedi

ULUDAĞ'da Sarıalan bölgesine inen ayı ağaca tırmanıp, kampçıların ipte asılı olan yiyeceklerini, poşetleri delip, yere dökerek yedi. O anlar, kampçılar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Ayı, kampçıların yiyeceklerini yedi

Uludağ Oteller Bölgesi'ne 1 kilometre uzaklıktaki Sarıalan mevkisine gelen yetişkin ayı, kamp alanının bulunduğu bölgede yiyecek aradı. Ayı, kampçıların iki ağaç arasına gerdiği ipte asılı poşetteki yiyecekleri fark edip, ulaşmaya çalıştı. Çabası yetersiz kalan ayı ağaca tırmandı. Poşeti delerek yere dökülen yiyecekleri yiyen ayının o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde, bir tilkinin de ayının arkasından yiyeceklerden yemek için yaklaştığı görüldü. Bir süre bekleyen tilki, ardından bölgeden uzaklaştı.

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