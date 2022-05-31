  • BIST 2.543,09
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.4147
  • Euro 17.62
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 26 °C
»

Ayının saldırdığı işçi: Öldüğümü sanıp bıraktı 

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Abdipaşa beldesinde Ramazan Kadıncı (52), arazide otlayan ineklerini almaya gittiği sırada ayı saldırısına uğradı.
Ayının saldırdığı işçi: Öldüğümü sanıp bıraktı 

Karabük'te demir-çelik fabrikasında işçi olarak çalışan, evli ve 2 çocuk babası Ramazan Kadıncı, Abdipaşa beldesi Kadıoğlu Mahallesi'ndeki annesi Fatma Kadıncı'yı ziyarete geldi. Geçen hafta cuma günü akşam saatlerinde evlerine 1,5 kilometre uzaklıktaki tarladan hayvanları getirmek için yola çıkan Ramazan Kadıncı'nın önüne ayı çıktı.

Bir anda saldıran ayı, önce Kadıncı'nın sol kolunu ardından sırtının çeşitli yerlerini ısırdı sonra da ormana kaçtı. Kanlar içinde kalan Kadıncı, telefon ile ailesini arayarak yardım istedi. Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kadıncı'ya, 60 dikiş atıldı. Kadıncı, 2 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.

'HİÇ AKLIMA GELMEZDİ, ÇOK ŞAŞIRDIM' 
Tarlaya büyükbaşlarını almak için gittiğini söyleyen Ramazan Kadıncı, "Akşam saatlerinde hayvanlarımızı almaya gitmiştim. Bir anda ana yolda önüme ayı çıktı ve üzerime bağırarak geldi. Beni yere yatırdı, bağırmaya başladım.

İlk olarak sol kolumu ısırdı sonra sırtımdan ısırmaya başladı. Bağırdıktan sonra benden uzaklaştı. Ayı gittikten sonra telefonla oğlumu aradım, yardım istedim. Hastaneye gittik. Benim bilincim yerindeydi. Vücuduma 60 tane dikiş atıldı. Çok korktum, burada daha önce de hayvanlara ayı saldırısı olduğunu duyduk. Benim hiç aklıma gelmezdi, çok şaşırdım. Hep ayıları televizyonda görüyordum ama şimdi canlısını görmüş oldum. Boğuşma anında çok bağırdım ve yere yattım. 'Ayı, sanırım beni, öldü' sandı öyle bıraktı. Bu ayılara çözüm bulunması gerekir" dedi.

'ENDİŞE İÇİNDEYİZ, KORKUYORUZ' 
Aynı bölgede bulunan Ulupınar Mahallesi'nin muhtarı Musa Tüfekçioğlu de "Bizim burası şehir merkezine çok yakın, bu ayılar arı kovanlarını parçaladı. Yine bir ineğimizi telef etti. Bu konuda çok endişe içindeyiz, köyde yaşayanlar dışarı çıkmaya korkuyor. Yine dün gece mahallede yaşayan bir vatandaşımızın karşısına çıkmış, kaymakamlığa başvurduk. Bu konuda önlem alınmasını istiyoruz" diye konuştu.

Bir anda saldıran ayı, önce Kadıncı'nın sol kolunu ardından sırtının çeşitli yerlerini ısırdı sonra da ormana kaçtı. Kanlar içinde kalan Kadıncı, telefon ile ailesini arayarak yardım istedi. Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kadıncı'ya, 60 dikiş atıldı. Kadıncı, 2 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 2 bin 854 kişiye İşe Yönlendirme Yardımı verildi31 Mayıs 2022 Salı 11:36
  • Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ile 3 kişi, rüşvet ve irtikap iddiasıyla gözaltına alındı31 Mayıs 2022 Salı 11:29
  • SBÜ Rektörü Prof. Dr. Erdöl, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sigarayla mücadelesini anlattı31 Mayıs 2022 Salı 11:25
  • Harekat için resti çeken Bahçeli, Miçotakis'e de dedelerini hatırlattı31 Mayıs 2022 Salı 11:11
  • Sahile vuran balon balıklarını yiyen 11 kedi zehirlendi31 Mayıs 2022 Salı 11:04
  • 'Eber sarısı' çiçeğini koparana 109 bin lira ceza31 Mayıs 2022 Salı 10:50
  • Ayının saldırdığı işçi: Öldüğümü sanıp bıraktı 31 Mayıs 2022 Salı 10:48
  • Köpeği sıkıştığı yerden hafif ticari aracı kaldırarak kurtardılar31 Mayıs 2022 Salı 10:41
  • Miçotakis Türkiye'ye aba altından sopa gösterdi31 Mayıs 2022 Salı 10:23
  • Bakan Çavuşoğlu'ndan Almanya ve Fransa açıklaması: Büyükelçilerine nota verildi31 Mayıs 2022 Salı 10:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti