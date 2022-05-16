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AYM Başkanı Arslan'dan OHAL açıklaması

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan: Ohal KHK'larının denetlenmediği iddiası doğru değildir. Aynı şekilde bireysel başvuru da Anayasa Mahkemesi baştan itibaren OHAL tedbirlerini denetlemektedir.
AYM Başkanı Arslan'dan OHAL açıklaması

Olağanüstü Halk KHK’larının denetlenmediğine ilişkin iddialar, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan tarafından yalanlandı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Arslan, söz konusu iddiaların doğru olmadığını vurguladı.

Ayrıca Arslan, Mahkeme’nin bireysel başvurular söz konusu olduğunda da OHAL tedbirlerini denetlendiğinin altını çizdi.

"İDDİALAR DOĞRU DEĞİL"

AYM Başkanı Zühtü Arslan, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"OHAL KHK'larının denetlenmediği iddiası doğru değildir. Aynı şekilde bireysel başvuru da Anayasa Mahkemesi baştan itibaren OHAL tedbirlerini denetlemektedir."

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