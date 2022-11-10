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AYM kararı sonrası Öğretmenlik Kariyer Sınavı ertelendi mi? MEB'den açıklama geldi

Anayasa Mahkemesi’nin Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun iptaliyle ilgili davada bakanlık ile 3 sendikanın dinlenmesine karar vermesinin ardından Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı’nın ertelendiği iddia edildi; MEB'den açıklama geldi.
AYM kararı sonrası Öğretmenlik Kariyer Sınavı ertelendi mi? MEB'den açıklama geldi

Anayasa Mahkemesi’nin Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı maddelerinin iptaline ve yürütmesinin durdurulmasına ilişkin davada bakanlığın ve 3 sendikanın dinlenmesine karar vermesinin ardından  Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı’nın ertelendiği iddia edildi; Milli Eğitim Bakanlığı MEB'den açıklama geldi. 

Daha önce ilk kez gerçekleştirilecek Öğretmenlik Kariyer Sınavı’nın 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacağı ilan edilmişti. Ta ki AYM’nin kararına kadar bu konuda herhangi bir tartışma sözkonusu değildi. Yüksek Mahkeme, 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda yer alan bazı hükümlerin iptali istemiyle CHP’nin başvurusunu, Çarşamba günü esastan görüştü. 

AYM’DEN İLK KARAR

Yasaya ilişkin iptal istemini ele alan AYM, Milli Eğitim Bakanlığı ile en yüksek üyeye sahip 3 sendikanın açıklamalarını sözlü olarak dinlemeye karar verdi. Mahkeme Genel Kurulu, MEB ve sendikaların açıklamalarını dinledikten sonra belirlenecek bir günde yasanın iptal istemini esastan görüşerek karara bağlayacak.

HANGİ MADDELERİN İPTALİ İSTENİYOR

CHP’nin iptalini istediği maddeler arasında, mesleğin aday öğretmenlik döneminden sonra “öğretmen”, “uzman öğretmen” ve “başöğretmen” olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılması, aday öğretmenlik ve aday öğretmenliğe atama usullerine ilişkin düzenlemeler ile bunun yönetmelikle belirlenmesine ilişkin hükümler bulunuyoır. 

SINAVLA İLGİLİ İDDİA 

Anayasa Mahkemesi’nin, bakanlık ile üye sayısı en fazla olan 3 sendikanın dinlenmesine karar vermesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Sosyal medyada 19 Kasım’da yapılacak olan öğretmenlik kariyer sınavının ertelendiği ileri sürüldü. Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklama yaparak, iptalin sözkonusu olmadığını bildirdi. 

MEB’İN AÇIKLAMASI

MEB, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'nın ertelendiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını ilan etti. 
Yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi: "Sosyal medyada paylaşılan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'nın ertelendiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Gerekli olduğunda her türlü bilgilendirme Bakanlığımızca düzenli olarak yapılmaktadır. Resmi makamlarımızca yapılan bilgilendirmeler dışındaki iddialara itibar edilmemesi gerekmektedir." 


 

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