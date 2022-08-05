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AYM'den aile hekimleri ve aile sağlığı personelinin sözleşme feshine ilişkin iptal kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), aile hekimleri ve aile sağlığı personelinin sözleşmelerinin feshinin yönetmelikle belirlenmesini anayasaya aykırı bularak iptaline karar verdi, iptal hükmü 9 ay sonra yürürlüğe girecek.
AYM'den aile hekimleri ve aile sağlığı personelinin sözleşme feshine ilişkin iptal kararı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Danıştay 2. Dairesi, 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu'nun 8'inci maddesinde yer alan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ndeki "sözleşmenin feshini gerektiren nedenler" ibaresinin iptali için Yüksek Mahkemeye başvurdu.

İptal isteminde aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının kamu görevlisi statüsünde oldukları, hak ve yükümlülüklerinin kanunla düzenlenmesi, ayrıntılarının ise çıkarılacak yönetmelikle düzenlenmesi gerektiğine işaret edildi.

İptali istenen ibarenin ise sözleşmenin feshini gerektiren nedenlerin yönetmelikle düzenlenmesini öngördüğü anlatılan istemde, bunun anayasaya aykırı olduğu ileri sürüldü.

Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, ilgili kanunda yer alan yönetmelikteki "sözleşmenin feshini gerektiren nedenler" ibaresinin anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline hükmetti.

İptal hükmünün, 9 ay sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı.

Kararın gerekçesinden
Anayasa Mahkemesinin kararında, itiraz konusu kuralda aile hekimleri ile aile sağlığı personelinin sözleşmelerinin feshini gerektiren nedenlerin Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceğinin hüküm altına aldığı, hangi somut fiile dayanılarak feshedileceğinin ise belirli bir açıklık ve kesinlikte öngörebilmelerine yasal çerçevede imkan tanınmadığı ifade edildi.

Bu yönüyle kuralda ilgili sağlık çalışanlarının kamu hizmetine girme ve çalışma haklarını sınırlayan, sözleşmenin feshini gerektiren nedenlere ilişkin genel ilkelerin ortaya konulup kanuni çerçevenin çizilmediğine işaret edilerek, "Konunun bütün ayrıntılarıyla düzenlenmesi yönetmeliğe bırakılmak suretiyle yürütmeye sınırsız, belirsiz, geniş bir düzenleme yetkisi tanınmıştır." denildi.

Anayasada kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda genel ifadelerle yürütme organına düzenleme yapma yetkisi verilmesinin, "yasama yetkisinin devredilemezliği" ilkesine aykırılık oluşturabileceği aktarılan kararda, şunlar kaydedildi:

"Kuralda Anayasa'nın kanunla düzenlenmesini öngördüğü ve temel hakların sınırlandırılmasına ilişkin olan aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının sözleşmelerinin feshini gerektiren nedenlere ilişkin olarak genel ilkeler ortaya konulmadan, kanuni çerçeve çizilmeden, sözleşmenin feshini gerektiren durumlar genel hatlarıyla da olsa belirlenmeden, ilgili hususların tamamının düzenlenmesinin yönetmeliğe bırakılması suretiyle yürütmeye sınırsız, belirsiz, geniş bir düzenleme yetkisi tanınmıştır. Bu itibarla kural, yasama yetkisinin devredilemezliği ilkesiyle de bağdaşmamaktadır. Açıklanan nedenlerle kural Anayasa'nın 7, 13, 49 ve 70'inci maddelerine aykırıdır, iptali gerekir."

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