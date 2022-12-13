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Ayrancı'da eski eşini vuran adamın denetimli serbestlikten yararlandığı iddia edildi

Ayrancı’da eski eşini tabancayla vurup, başında bekleyen, polis gelince de intihara kalkışan ancak ikna edilerek gözaltına alınan Mehmet E.’nin uyuşturucu kullanımından cezaevine girdiği, pandemi sürecinde denetimli serbestlikten yararlandığı belirtildi.
Ayrancı'da eski eşini vuran adamın denetimli serbestlikten yararlandığı iddia edildi

Çankaya Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi’nde gerçekleşen olayda Pelin C. yolda yürürken, yanına gelen eski eşi Mehmet E. ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Büyüyerek kavgaya dönüşen tartışmanın sonunda Mehmet E. Pelin C.’yi tabancasıyla iki el ateş ederek vurdu. Sokak ortasında kanlar içinde yerde kalan Pelin C.’nin başında bir süre bekleyen Mehmet E. müdahalede bulunmak isteyen vatandaşlara da tabanca doğrultarak tehdit etti.

DENETİMLİ SERBESTLİKTEN YARARLANMIŞ 

Ayrancı’da eski eşini tabancayla vurup, başında bekleyen, polis gelince de intihara kalkışan ancak ikna edilerek gözaltına alınan Mehmet E.’nin uyuşturucu kullanımından cezaevine girdiği, pandemi sürecinde denetimli serbestlikten yararlandığı belirtildi.

Olayın tanıklarından birisi aileyi tanıdığını belirterek, "Devlet tarafından koruma altındaydı ve kimliği değiştirildi. Yapılan işlemlerden sonra bu ilden gidin denilmişti. Yalnız buradan gidecek ekonomik durumları yoktu. Biz de mahalle olarak hep destek oluyorduk fakat başka bir ile gitmeleri için yardımcı olmamız mümkün değildi. Aile içi şiddet ve silah kullanımından dolayı cezaevine girdi bildiğim kadarıyla. Dosyası kabarık bir insandı Mehmet” şeklinde konuştu.

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