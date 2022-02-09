Ayvalık esnafı Yunan adalarına feribot kısıtlamasının kaldırılmasından memnun

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde turizme yönelik faaliyet gösteren esnaf, Kovid-19 salgını nedeniyle durdurulan Ege kıyıları ile Yunan adaları arasındaki feribot seferlerinin iki yıl aradan sonra yeniden başlayacak olmasını memnuniyetle karşıladı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde turizme yönelik faaliyet gösteren esnaf, Kovid-19 salgını nedeniyle durdurulan Ege kıyıları ile Yunan adaları arasındaki feribot seferlerinin iki yıl aradan sonra yeniden başlayacak olmasını memnuniyetle karşıladı.

Yunanistan'ın Midilli Adası ile Balıkesir'in Ayvalık ilçesi arasında feribot seferleri düzenleyen bir firmanın sahibi ve Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Meclis Üyesi Ali Jale, kısıtlamanın 7 Şubat itibarıyla kaldırılmasına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Jale, yılda gidiş geliş yaklaşık 170 bin yolcunun taşındığı Ayvalık-Midilli Adası feribot seferlerinin açılmasının bölge turizmine çok büyük ekonomik kazanç sağlayacağını söyledi.

Türkiye-Yunanistan ile Ayvalık-Midilli arasında 2020 yılının mart ayından bu yana sefer yapılamadığını hatırlatan Jale, şöyle konuştu:

"Pandemi nedeniyle yaşanılan bu durum nedeniyle Ege'nin iki kıyısındaki ilişkiler de neredeyse durma noktasına gelmişti. Biz, bu sektörde 40 yıldan bu yana varız ve 10 yıldan fazla bir süredir de katamaranlarla normalde 1,5 ila 2 saat süren seyahati 45 dakikaya düşürmeyi başarmış durumdayız. Biz bu kadar hızlanmaya çalışırken, 2 yıldır bu kısıtlama nedeniyle gitmek istediğimiz istikametin tersine bir hamleyle karşılaşmış durumdayız. Tabii ki bu konuda yapacak bir şeyimiz yok. Çünkü küresel bir sorunla karşı karşıyayız."

Jale, Türkiye-Yunanistan arasındaki seferlerin, bazı teknik detayların çözümlenmesinin ardından mart ayı itibarıyla başlayabileceğini ifade etti.

"Çok daha kalabalık olarak buraya geleceklerini düşünüyorum"

Esnaf Çiğdem Çınar ise iki yıldan bu yana Midilli'den müşterilerini beklediklerini anlatarak, "Çünkü Ayvalık'ta özellikle kış mevsiminde biz küçük esnaf için Midilli Adası'ndan gelecek turistler son derece önemli. Bu yüzden de Midilli-Ayvalık deniz yolu seferlerinin yeniden başlayacak olmasına çok sevindik." dedi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de aylardır bekledikleri deniz yolunun açılışından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Seferlerin gelecek ay başlamasıyla ilçe ekonomisinin canlanacağını vurgulayan Ergin, şunları kaydetti:

"Bu durum hem Ayvalık'ımız hem de bölgemiz için ekonomik anlamda önemli bir gelişmedir. Çünkü özellikle coğrafi yakınlıktan dolayı Midilli Adası'ndan Ayvalık'a gelen çok ciddi bir turisti ağırlıyorduk. Esnafımızdan çok ciddi alışverişler yapıyorlardı. Bu kısıtlamanın ardından bu yoksunluğu ekonomik anlamda 23 aydan bu yana hissediyorduk. Ben inşallah önümüzdeki aydan itibaren her şeyin yeniden normale döneceğine inanıyorum. Hatta bu süreçte yoğun olarak Ayvalık'a hasret kalan Midillililerin, dövizdeki fiyat farklılıklarının beraberinde getirdiği avantajlardan yararlanabilmek adına çok daha kalabalık olarak buraya geleceklerini düşünüyorum."