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Azerbaycan: 400 Ermeni askeri öldürüldü

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 400 Ermeni askerin öldürüldüğünü, cephaneliğinin yok edildiğini ve 14 bin 500'den fazla mühimmatın ele geçirildiği ilan etti.
Azerbaycan: 400 Ermeni askeri öldürüldü

Azerbaycan- Ermenistan sınırında gerginlik sürüyor. Ermeni güçlerine ait askeri cephanelikler ve savunma sistemleri imha edilirken, 53 muharebe pozisyonu ve çok sayıda komuta yüksekliği kontrol altına alındı.

400 ERMENİ ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Bakanlık, 400 Ermenistan askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

ŞEHİT SAYISI 71'E YÜKSELDİ

Bakanlık, internet sitesinde şehit isimlerinin bulunduğu listeyi güncelledi. Buna göre listede, 12 Eylül'de Ermenistan'ın provokasyonları sonucu iki ülke sınırında başlayan çatışmalarda şehit olan 71 askerin ismi yer aldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı daha önceki açıklamasında 50 askerin şehit olduğunu duyurmuştu.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN SINIRINDAKİ ÇATIŞMALAR

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusunun sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu.

Azerbaycan ordusunun sınırdaki bazı mevzileri ve sığınakları havan topları da dahil farklı kalibreli silahlarla aralıksız ateş altına alınmıştı. Azerbaycan ordusu, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin atış noktalarını susturmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için misillemede bulunmuş, Ermeni birliklere ağır kayıplar verdirilmişti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, çatışmalarda 105 Ermeni askerin öldüğünü açıklamış, Azerbaycan da Ermenistan'ın provokasyonlarıyla başlayan çatışmada ölen yaklaşık 100 Ermeni askerinin cesetlerini teslim etmeye hazır olduğunu bildirmişti.

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