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Azerbaycan milli judoculara 'deplasman' değil

Milli judocu Hasret Bozkurt, "Önce Bosna Hersek'te ardından Bakü'de İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyoruz. Azerbaycan'da kendi ülkemizde yarışıyor gibi oluyoruz." dedi.
Azerbaycan milli judoculara 'deplasman' değil

Milli judocular, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de katılacakları grand slam turnuvasında Türkiye'de tatamiye çıkacak gibi rahat olduklarını söylediler.

Milli judocular Hasret Bozkurt, Ayten Mediha Yeksan, Mustafa Koç, Münir Ertuğ ile Judo milli takım antrenörlerinden İzzetin Tunç, yarın başlayacak 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası ve 4-6 Kasım'da düzenlenecek Azerbaycan Grand Slam Turnuvası'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Üniversite eğitimine de devam 21 yaşındaki Hasret Bozkurt, "Yarın Bosna Hersek'te başlayacak 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda alacağım madalyanın ardından Bakü'de birincilik kürsüsünü hedefliyorum." dedi.

Hasret, Azerbaycan'da kendilerini "ev sahibi" saydıklarını belirterek, "Bakü'de İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyoruz. Azerbaycan'da kendi ülkemizde yarışıyor gibi oluyoruz. Daha sonra 2023 Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanıp, olimpiyatlara gitmeyi garantilemek istiyorum. Sonrasında ise her sporcunun hayalinde olduğu gibi olimpiyatta madalya almayı hedefliyorum." diye konuştu.

Genç milli judocu Ayten Mediha Yeksan da 4-6 Kasım'da yapılacak Azerbaycan Grand Slam Turnuvası'ndan madalyalarla dönmeyi hedeflediklerini söyledi.

Japon antrenör Kohei Oishi nezaretinde hazırlandıklarını aktaran Ayten, "Günde 3 antrenman yaptık. Müsabakalara yaklaştığımız dönemlerde daha kısa süreli daha yoğun antrenmanlar yapmaya başladık. Önce Bosna Hersek'te sonra da Azerbaycan'da hedefim şampiyonluk. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Ayten, 2024 Paris Olimpiyatları'na dair de "Her sporcunun hayali olimpiyatlara katılıp madalya kazanmaktır. Bakü Grand Slam'da olimpiyatlara puan kazandıran bir müsabaka inşallah umduğum gibi geçer. En büyük hedefim olimpiyatlarda madalya kazanmak, bunun için de elimden gelen her şeyi yapıyorum." şeklinde konuştu.

Milli judocu Mustafa Koç ise 5 yaşında başladığı judoyu yaklaşık 17 yıldır yaptığını belirterek, "Bosna Hersek'teki turnuva da bizim için önemli çünkü Bakü için de hazırlık turnuvası, aynı zamanda kendi yaş kategorimdeki son turnuvam. İnşallah altın madalya ile döneceğiz." dedi.

Bakü'deki grand slamı Türkiye'deki müsabakalar gibi gördüklerini dile getiren Mustafa, "Büyük bir turnuva atmosferi çok daha farklı, Bakü olduğu için biraz daha hoş. Olimpiyatlar ise bizim çocukluk hayalimiz. " ifadelerini kullandı.

Genç judocu Münir de takım ve ferdi olarak şampiyonluk yaşamak istediğini dile getirdi.

A takımda 2 yıldır yer aldığını anlatan Münir, takım olarak hem Bosna Hersek'e hem de Azerbaycan'a çok güzel şekilde hazırlandıklarını ifade etti.

Olimpiyatlar için kendini hazır hissettiğini vurgulayan Münir, "Hocalarım da beni değerlendirirse inşallah Bakü'de ve ardından gelecek turnuvalarda başarılı olacağıma inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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Hedef 2024 Paris'te madalya

Judo Milli Takımı antrenörlerinden İzzetin Tunç, 2024 Paris Olimpiyatları için çalıştıklarını belirterek, hedeflerinin olimpiyat madalyası olduğunu söyledi.

Çalışmaların yoğun tempoda geçtiğini ifade eden Tunç, şu değerlendirmeyi yaptı: "Geçen hafta takımımız Abu Dabi Grand Slam'a katıldı. Şimdi Bosna Hersek'te 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası var, oraya 6 kadın, 7 erkek sporcumuzla katılacağız. Daha sonra Azerbaycan'da Grand Slam turnuvamız var. 2024 Paris Olimpiyatları'nda artık madalya almak istiyoruz."

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