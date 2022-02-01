Azerbaycan Milli Meclisi Şuşa Beyannamesi'ni onayladı

Milli Meclisin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda "Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında müttefiklik ilişkilerine dair Şuşa Beyannamesi'nin onaylanmasına ilişkin" yasa tasarısı görüşüldü.
Görüşmelerin ardından oylamaya çıkarılan yasa tasarısı oy birliği ile kabul edildi.
Şuşa Beyannamesi, 15 Haziran 2021'de Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev tarafından imzalanmıştı.
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