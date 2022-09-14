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Azerbaycan: Ölen 100 Ermeni askerlerini teslim etmeye hazırız

Azerbaycan, çatışmalarda ölen yaklaşık 100 Ermeni askerinin bedenlerini Ermenistan'a teslim etmeye hazır olduğunu bildirdi.
Azerbaycan: Ölen 100 Ermeni askerlerini teslim etmeye hazırız

Azerbaycan, 12-13 Eylül tarihlerinde Azerbaycan'a yönelik provokasyonların önlenmesi sonucunda hayatını kaybeden yaklaşık 100 Ermeni askerinin cansız bedenlerini tek taraflı olarak karşı tarafa teslim etmeye hazır olduğu açıkladı.

Azerbaycan Esir, Kayıp ve Rehin Alınmış Vatandaşlardan Sorumlu Devlet Komisyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın uluslararası insani hukuka ve insani değerlere bağlılığını sergileyerek, Ermenistan'a ateşkes çağrısında bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, 12-13 Eylül tarihlerinde Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne yönelik provokasyonların önlenmesi sonucunda hayatını kaybeden yaklaşık 100 Ermeni askerinin cansız bedenlerini tek taraflı olarak karşı tarafa teslim etmeye hazır olduğu bildirildi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin de konuyla ilgili bilgilendirildiği kaydedildi.

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