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Azerbaycan, Zengezur Koridoru ile elektrik ihraç edecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zengezur Koridoru ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne, Türkiye'ye, İran'a ve Avrupa'ya elektrik sağlamak için yeni bir hat çekmeyi planladıklarını açıkladı.
Azerbaycan, Zengezur Koridoru ile elektrik ihraç edecek

Aliyev, Bakü yakınlarındaki Gobu kasabasında elektrik santralinin açılışını gerçekleştirdikten sonra Azerbaycan Devlet Haber Ajansına (AZERTAC) açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan'da üretilen elektrik enerjisine yurt dışından talebin arttığını bildiren Aliyev, Türkiye, Rusya, Gürcistan ve İran'a 2021'de toplam 1,6 milyar kilowatt saat elektrik enerjisi ihraç ettiklerini bildirdi.

Aliyev, elektrik enerjisine olan iç talebi karşıladıklarını ve karşılamaya devam edeceklerini belirterek, ihracat faaliyetlerini genişletmek ve yeni pazarlara girmeleri gerektiğini kaydetti.

Dört komşu ülke ile enerji bağlarına sahip olduklarını, şimdi ise yeni bir proje üzerinde çalıştıklarını aktaran Aliyev, şu bilgileri verdi:

"Şimdi Zengezur koridoru ile Azerbaycan'dan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne, oradan da Türkiye ve İran'a yeni bir hat inşa etmeyi planlıyoruz. Zengezur Koridoru sadece demiryolları, karayolları ve hava taşımacılığı için olmadığını söylemiştim. Zengezur Koridoru aynı zamanda enerji ihracatında da rol oynayacak.

Azerbaycan'ın ayrılmaz parçası olan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne elektrik sağlamak, oradan da dış pazarlara, Türkiye'den sonra da Avrupa'ya elektrik sağlamak için yeni bir hattımız olacak. Bir hattı Gürcistan ve Türkiye üzerinden geçiyor, ikinci hat da oradan (Zengezur Koridoru) geçmelidir. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Artan ihracatımız hem jeopolitik önemimizi artıracak hem de bize ek döviz getirecek. Sadece petrol ve doğal gazdan değil, elektrikten de para kazanacağız ve ülkemiz daha müreffeh yaşayacak."

Kaynak: Haber Kaynağı
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