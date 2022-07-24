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Azerbaycan'da bulunan uluslararası medya yöneticileri AZERTAC'ı ziyaret etti

Azerbaycan'da bulunan uluslararası medya yöneticileri AZERTAC'ı ziyaret etti
Bakü'de temaslarda bulunan uluslararası medya kuruluşlarının yöneticileri ve uzmanlar, Azerbaycan Devlet Haber Ajansını (AZERTAC) ziyaret etti.
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