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Azerbaycan'da bulunan uluslararası medya yöneticileri AZERTAC'ı ziyaret etti
Azerbaycan'da bulunan uluslararası medya yöneticileri AZERTAC'ı ziyaret etti
Bakü'de temaslarda bulunan uluslararası medya kuruluşlarının yöneticileri ve uzmanlar, Azerbaycan Devlet Haber Ajansını (AZERTAC) ziyaret etti.
24 Temmuz 2022 Pazar 14:20
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