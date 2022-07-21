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Azerbaycan'da işgalden kurtarılan bölgelere 'büyük dönüş' başladı
Azerbaycan'da işgalden kurtarılan bölgelere 'büyük dönüş' başladı
Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerine halk dönmeye başladı.
21 Temmuz 2022 Perşembe 10:14
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.