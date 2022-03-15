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Azerbaycan'dan doğal gaz kararı: Türkiye için de büyük fırsat

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan çatışmalar Avrupa'nın enerji güvenliğinde bir kez daha alternatif projeleri ön plana çıkardı. Burada TANAP ön plana çıkarken, Azerbaycan'ın Türkiye üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatını artıracağı belirtildi.
Azerbaycan'dan doğal gaz kararı: Türkiye için de büyük fırsat

Trans Anadolu Doğal gaz Boru Hattı (TANAP) Projesi ile, Azerbaycan doğal gazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınıyor. Proje sayesinde Avrupa'nın enerji ihtiyacı güvence altına alınırken Türkiye'nin jeostratejik değeri güçlendi.

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim, TANAP projesini daha da kritik noktaya taşıdı. Türkiye ve Azerbaycan’ın inisiyatifi ile başlatılan projede Azerbaycan doğalgazı AB’nin enerji arz güvenliğinde mühim rol oynarken Türkiye de köprü göreviyle önemli gelir elde etti.

Proje ile 2021'de Türkiye'ye 8 buçuk milyar metreküp, Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) üzerinden Avrupa’ya ise yaklaşık 8 milyar metreküp gaz taşındı.  Bu kapasitenin artırılması planlanıyor.

"TÜRKİYE AVRUPA PAZARINA ÇIKARILACAK"

TRT Haber'e kısa bir değerlendirmede bulunan Azerbaycan Milletvekili Vugar Bayramov, şunları söyledi.

''2024 yılından itibaren Türkiye pazarına daha çok doğal gazın gönderilmesi planlanıyor. Hem Şahdeniz yatağından hem Abşeron yatağından daha çok doğal gazın Türkiye ve AB pazarına çıkarılması göz önünde tutuluyor.''

"BAKÜ GAZ AKIŞINI ARTIRACAK"

Rus devlet haber ajansı TASS da Azerbaycan'ın Türkiye üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatını artıracağını duyurdu.

RUS GAZINA BAĞIMLILIĞI BİTİRMEK İLK HEDEF

Rus doğal gazına yaptırım uygulayan ve Kuzey Akım 2 boru hattı projesini durduran Avrupa Birliği yeni arayışta.

Rus doğal gazına bağımlılığın azaltılması yönünde yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. TANAP'ın Avrupa üzerindeki kısmı olan TAP'ın kapasitesinin 20 milyar metreküpe çıkarılması da hedefler arasında.

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