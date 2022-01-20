Tarihe "Kanlı Ocak" adıyla geçen katliamın acısı, aradan geçen 32 yıla rağmen tüm Azerbaycanlıların kalbinde tazeliğini koruyor. Azerbaycan'da aynı zamanda bir kahramanlık destanı olarak da hafızalara kazınan Kanlı Ocak olayları, 70 yıl süren Sovyet esaretinden sonra bağımsızlığın kazanılmasında önemli dönüm noktası olarak da kabul ediliyor.