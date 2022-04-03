  • BIST 2.251,68
  • Altın 908.69
  • Dolar 14.6815
  • Euro 16.2076
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 12 °C
» »

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki bir eğlence mekanında patlama meydana geldi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki bir eğlence mekanında patlama meydana geldi
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki bir eğlence mekanında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 03.00 civarında Bakü'nün merkezindeki Terlan Aliyarbeyov Sokağı'nda bulunan gece kulüplerinden birinde patlama olduğu ve yangın çıktığı belirtildi.

Açıklamada, olay yerine itfaiye ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiği ve yangının kısa sürede söndürüldüğü, Bakan Yardımcısı Etibar Mirzeyev'in de olay yerine giderek incelemelerde bulunduğu ifade edildi.

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Ehsan Zahidov, ilk belirlemelere göre patlamanın doğal gaz sızıntısı sonucu meydana geldiğini açıkladı. Zahidov, ölü ve yaralı sayısının netleştirilmeye çalışıldığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada patlamada 24 kişinin yaralandığı belirtildi. İlk belirlemelere göre olayda 1 kişinin de öldüğü öğrenildi.

Azerigaz'dan yapılan açıklamada ise olayın tüp patlaması nedeniyle meydana geldiği açıklandı.

Bu arada, patlama dolayısıyla eğlence mekanının bulunduğu binadaki diğer daireler ile yakınındaki araçlar da zarar gördü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki bir eğlence mekanında patlama meydana geldi
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki bir eğlence mekanında patlama meydana geldi
Ayasofya-i Kebir Camii'nde 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı
Ayasofya-i Kebir Camii'nde 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu
Türkiye'nin yeni seyir füzesi "Çakır"
Türkiye'nin yeni seyir füzesi "Çakır"
Kampüste köpek saldırısına uğradı
Kampüste köpek saldırısına uğradı
Maltepe D-100'de kazada makas iddiası: 6 yaralı
Maltepe D-100'de kazada makas iddiası: 6 yaralı
Son Eklenen Videolar
Tapuda rüşvet alan memura suçüstü
Tapuda rüşvet alan memura suçüstü
İğneada açıklarında mayın tespit edildi
İğneada açıklarında mayın tespit edildi
Asker konvoyunda kurşun yağdırdılar
Asker konvoyunda kurşun yağdırdılar
Araç almak için geldiği Ankara'da öldürüldü
Araç almak için geldiği Ankara'da öldürüldü
Akkuyu NGS'nin öngörülen takvimde devreye alınması planlanıyor
Akkuyu NGS'nin öngörülen takvimde devreye alınması planlanıyor
Küçükçekmece'de taciz iddiasına dayak
Küçükçekmece'de taciz iddiasına dayak
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti