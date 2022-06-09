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Azerbaycanlı avukat, 80 ülkeden hukukçuların cübbelerini biriktirdi

Azerbaycanlı avukat Kamandar Nasibov, 80 ülkeden biriktirdiği avukat, hakim ve savcı cübbelerini bürosunda sergiliyor.
Azerbaycanlı avukat, 80 ülkeden hukukçuların cübbelerini biriktirdi

Avukat Nasibov, dünyanın dört bir tarafından topladığı koleksiyonunu adeta bir müzeye dönüştürdüğü bürosunda özenle koruyor.

Amerika'dan Asya'ya, Afrika'dan Avrupa'ya neredeyse tüm kıtalardan cübbelerin yer aldığı koleksiyonda, Türkiye'ye ait avukat, hakim ve savcı cübbeleri de baş köşede sergileniyor.

Nasibov, dünyanın bütün ülkelerinin hukukçu cübbelerini toplamayı hedefliyor.

40 yıldır hukuk alanında çalışan ve 29 yıldır avukatlık yapan Nasibov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cübbe toplamaya 2019'da başladığını söyledi.

"80'den fazla ülkeden 90'dan fazla cübbe topladım"
Çin'i ziyaret ettiğinde kendisine Çin Avukatlar Bürosundan cübbe hediye edildiğini ve o günden beri bu merakını sürdürdüğünü belirten Nasibov, "Araya pandemi girse de 80'den fazla ülkeden 90'dan fazla cübbe topladım ve toplamaya devam ediyorum. Hedefim dünyadaki tüm devletlerin avukat hakim ve savcı cübbelerini toplamaktır." dedi.

Cübbelerinin hepsinin orijinal olduğunu, bir yerde diktirmediğini, doğrudan kaynağından elde ettiğini bildiren Nasibov, "Farklı ülkelerin avukat büroları ve mahkemeleriyle irtibat kurarak onlardan cübbe istiyorum. Bir çoğunun ücretini de ödüyorum. Böyle bir koleksiyon dünyada ilk. Fransa'da bir kişi daha avukat cübbesi topluyor. Fakat bende hem ondan daha fazla var hem de ben onun gibi sadece avukat cübbesi değil, aynı zamanda hakim ve savcı cübbesi de topluyorum." bilgisini paylaştı.

Nasibov, bürosunu ziyaret eden müşterilerin koleksiyonu şaşkınlıkla izlediğini söyleyerek, "Sırf avukatlık hizmeti almak için değil, bunları görmek için gelenler oluyor. Kardeş ülke Türkiye ile KKTC'ye ait cübbeleri baş köşede tutuyorum. Nadir cübbelerim de var. Fransa'ya ait bir cübbem var. Dünyada sadece 4 adet var biri bende. Bunu elde etmek için 1,5 yıl uğraştım." diye konuştu.

Nasibov'un koleksiyonunda cübbelerin yanı sıra 5 bini aşkın deniz kabuğu da bulunuyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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