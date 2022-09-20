  • BIST 3.270,57
  • Altın 981.876
  • Dolar 18.2975
  • Euro 18.3125
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 22 °C
»

B sınıfı ehliyette değişiklik talebi!

B sınıfı ehliyetle kullanılabilecek motosiklet hacminin büyütülerek 125 CC'ye kadar olan motosikletleri kapsaması önerildi.
B sınıfı ehliyette değişiklik talebi!

Geçen hafta İstanbul'da Türkiye Motosiklet Çalıştayı yapıldı. 

Çalıştaya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'la, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve eski dünya şampiyonu motosiklet yarışçısı AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu da katıldı.

Çalıştayda Türkiye'de motosiklet kullanımının yaygınlaşması için sektörden talepler geldi. 

Motosiklet Endüstrisi Derneği'nin öne çıkan talepleri arasında B Sınıfı Ehliyetle kullanılabilecek motosiklet hacminin büyütülmesi yer aldı. Sektör temsilcileri B Sınıfı ehliyette motosiklet sınırının 50 CC'den 125 CC'ye kadar yükseltilmesini talep etti. Bu düzenlemenin Avrupa'da bazı ülkelerde var olduğu belirtildi. 

Ayrıca 250 CC ve üzerine motosikletler için artan Özel Tüketim Vergisi'nde otomobiller gibi kademeli bir artış istenildi. 

Hız sınırlarının otomobillerle aynı hale getirilmesi önerildi. Ayrıca motosiklette de hurda teşviği fikri dile getirildi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Varank duyurdu: Türk uzay yolcusu için imzalar atıldı20 Eylül 2022 Salı 10:08
  • Ankara'da şüpheli paket alarmı: Fünye ile patlatıldı20 Eylül 2022 Salı 10:01
  • Bakan Soylu dev operasyonu duyurdu: 132 kişi gözaltına alındı20 Eylül 2022 Salı 09:38
  • Van’da Gazete Sahipleri ve Temsilcileri Bölge Toplantısı Yapıldı20 Eylül 2022 Salı 09:37
  • Erkılınç: Gazetelerin kaderi internet haber sitelerinden ayrı değildir20 Eylül 2022 Salı 09:36
  • Tekirdağ'da kaza: 1 ölü, 3'ü ağır 5 yaralı20 Eylül 2022 Salı 09:34
  • Ankara merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: 36 kişiye gözaltı kararı20 Eylül 2022 Salı 09:33
  • Eylem hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi!20 Eylül 2022 Salı 09:32
  • Ehliyet eğitimine, emniyet kemeri simülasyonu getirildi20 Eylül 2022 Salı 09:00
  • Bakan Ersoy'dan Kız Kulesi açıklaması19 Eylül 2022 Pazartesi 23:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti